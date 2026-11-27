Учитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, у которого он в юности брал уроки Корана, известный как «Касымпашинский Кемаль-эфенди», Али Кемаль Хут скончался в возрасте 92 лет. Глава государства лично принял участие в похоронной церемонии своего наставника и нес его гроб на своих плечах. Об этом сообщает «ТРТ Хабер».

Согласно сообщениям турецких СМИ, Али Кемаль Хут ушел из жизни 26 ноября. 27 ноября в Стамбуле в мечети Фатих состоялся погребальный намаз (джаназа). В церемонии приняли участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, ряд министров, государственные и общественные деятели.

Погребальную молитву провел преподаватель Стамбульского высшего центра религиозной специализации Хасеки доктор Азиз Чинар. После намаза муфтий провинции Стамбул Амруллах Тунджель вознес молитву за упокой души покойного.

Выступая на церемонии, Эрдоган рассказал, что знал своего учителя с детства, еще со времен мечети Джами Кебир в Касымпаше. Он отметил, что позже Али Кемаль Хут переехал в район Чаршамба стамбульского округа Фатих, где воспитывал учеников в комплексе Амира Бухари.

«Мы очень любили Кемаля-эфенди. Он был символом скромности. Наверное, очень мало людей, подобных ему в плане скромности», — сказал президент Турции.

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Эрдоган также вспомнил, что навещал своего учителя за неделю до его смерти. Он вознес молитвы за покойного и попросил собравшихся также простить его наставника.

После речи президента гроб с телом Али Кемаля Хута был вынесен к катафалку. Эрдоган также нес гроб на плечах, провожая учителя в последний путь. Покойный был похоронен на кладбище комплекса Амира Бухари в стамбульском районе Айвансарай.