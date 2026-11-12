Что сказал лидер Турции о ситуации в Газе и препятствиях со стороны Израиля?

Было особо отмечено, что Анкара полностью готова отправить контейнеры в качестве временного жилья для населения Газы, однако правительство Израиля категорически не дает на это разрешения. В своей речи, которую цитирует издание Те Джерусалем Пост, он отметил, что палестинцы, включая беззащитных детей, вынуждены жить в непригодных палатках посреди проливных дождей и густой грязи. Эрдоган призвал международное сообщество немедленно обеспечить беспрепятственный пропуск конвоев с гуманитарной помощью.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 11 ноября 2026 года в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (КОП31) в Анталье, обвинил Израиль в намеренном препятствовании отправке жилых контейнеров в сектор Газа. Турецкий лидер подчеркнул, что из-за сильных дождей в регионе палатки, в которых проживают десятки тысяч палестинцев, оказались затоплены и погребены под слоем грязи.

Также с трибуны саммита турецкий лидер открыто назвал ситуацию в Газе «экоцидом» (экологическим уничтожением) и твердо подчеркнул, что военные действия нанесли колоссальный ущерб природе и жизненно важной инфраструктуре региона.

Взгляды и заявления сторон Основные детали и аргументы Президент Турции (Реджеп Тайип Эрдоган) Израиль препятствует отправке жилых контейнеров в Газу; ситуация охарактеризована как «экоцид» Показатель гуманитарного кризиса Из-за сильных дождей палатки десятков тысяч палестинцев оказались под водой и грязью Позиция израильской стороны Через структуру КОГАТ было доставлено 91 тысяча палаток и помощь более чем в 8,2 тысячах грузовиков Условие восстановления Израиль заявил, что восстановление Газы зависит от разоружения ХАМАС

Официальная реакция и ответные заявления израильской стороны

В свою очередь, канцелярия премьер-министра Израиля и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что через структуру КОГАТ (координатор действий правительства на территориях) в Газу был доставлен ряд средств зимней помощи, включая 91 000 палаток и необходимое оборудование в более чем 8 200 грузовиках.

При этом израильские официальные лица твердо настаивают на том, что начало масштабных восстановительных работ в Газе и ввоз крупной инфраструктурной помощи зависят от разоружения движения ХАМАС. Также, согласно сообщению НДТВ, представители Израиля отвергли обвинения турецкого лидера, назвав их необоснованной пропагандой.

Как вы считаете, могут ли подобные резкие заявления на международной арене и гуманитарные проблемы стать реальным стимулом для улучшения положения мирного населения, оставшегося в тяжелых погодных условиях в Газе? Оставляйте свое мнение в комментариях!