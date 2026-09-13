В то время как геополитические противостояния, войны и ядерные угрозы в мире достигают беспрецедентных масштабов, с международных трибун звучат серьезные и резкие призывы в адрес деятельности Организации Объединенных Наций (ООН) — главного фундамента глобальной системы безопасности. Выступая на заседании в формате «аутрич» на саммите БРИКС в Нью-Дели, Индия, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыто признал, что ООН превращается в неэффективную структуру. По его словам, резкое падение взаимного доверия между государствами и разрушение архитектуры международной безопасности привели мир на порог новой гонки вооружений и катастрофических ядерных ошибок.

Тем не менее, назвав ООН безальтернативной универсальной площадкой, казахстанский лидер твердо заявил о необходимости срочного и коренного реформирования Совета Безопасности организации, предоставления в нем достойного места государствам Азии, Африки и Латинской Америки, а также усиления голоса «средних держав». Почему Токаев требует диалога ядерных держав, как должны измениться вето и монополия в Совете Безопасности и как сбалансированная дипломатия Астаны может уберечь мир от новых войн?

«Доверие упало, а риск гонки вооружений вырос»: открытый диагноз Токаева

Президент Казахстана в своей речи на саммите в Нью-Дели изложил истинные причины глобальной нестабильности:

Мир выше экономики: «Мир и стратегическая стабильность являются необходимым условием для экономического и устойчивого развития. Однако дело не только в экономике. Переход от региональной напряженности к долгосрочной стабильности посредством дипломатии и политического диалога должен стать приоритетной задачей», — сказал Токаев;

Разрушение системы безопасности: Продолжающиеся конфликты резко повысили риск новой гонки вооружений, стратегических просчетов и катастрофических решений;

Призыв к диалогу ядерных держав: Токаев подчеркнул крайнюю необходимость налаживания прямых контактов высокого уровня между ядерными державами в целях снижения ядерных рисков, связанных с новыми технологиями;

Неэффективность ООН и кризис доверия: Президент отметил, что из-за ослабления взаимного доверия между государствами ООН не может в полной мере выполнять свои задачи, но констатировал отсутствие другой универсальной платформы, способной ее заменить.

Реформа Совета Безопасности: справедливое представительство и голос новых континентов

Лидер Астаны озвучил конкретные предложения по адаптации структуры ООН к требованиям времени:

Сила предотвращения конфликтов: Реформа должна повысить потенциал организации по превентивному устранению конфликтов и принятию коллективных, легитимных решений;

Устав без избирательности: «Устав ООН должен соблюдаться всеми государствами последовательно и на равной основе, а не выборочно», — подчеркнул глава государства;

Представительство Азии, Африки и Латинской Америки: Нынешний состав Совета Безопасности не отражает современные геополитические реальности. В связи с этим должно быть обеспечено справедливое представительство стран Азии, Африки и Латинской Америки в этом совете;

Решающий голос «средних государств»: Развивающиеся средние государства должны иметь весомый голос при принятии глобальных решений, поскольку они способны сглаживать геополитические противоречия и наводить мосты для диалога.

Созвучность БРИКС и ООН: сбалансированная политика Астаны

Казахстан продвигает на международной арене неизменные принципы нейтралитета и многосторонности:

Роль БРИКС: Астана рассматривает БРИКС как авторитетную площадку для сотрудничества, дополняющую центральную роль ООН и укрепляющую многосторонние связи;

Точки соприкосновения по сложным вопросам: Незыблемое правило внешней политики Казахстана — поиск точек соприкосновения, сближающих стороны в любой запутанной и конфликтной ситуации;

Многолетняя повестка: Вопрос реформирования ООН и Совета Безопасности стоит в международной повестке уже долгие годы, и государства Центральной Азии занимают в этом вопросе активную позицию.

Выступление Касым-Жомарта Токаева в Нью-Дели еще раз доказало, что мировое управление должно выйти из-под монополии узкого круга мощных государств и превратиться в более справедливую и многополярную систему.

По вашему мнению, сможет ли коренная реформа Совета Безопасности ООН остановить кровавые войны и ядерные угрозы в мире? Обеспечит ли предоставление статуса постоянного члена крупным государствам Азии и Африки подлинную справедливость в международных отношениях? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим важнейшим анализом мировой политики со всеми близкими и друзьями, интересующимися международной тематикой!