Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин 24 октября прибыл с официальным визитом в Китайскую Народную Республику. Нынешняя поездка главы КНДР имеет символическое значение и была осуществлена через недавно введенный в эксплуатацию в приграничном районе мост через реку Новый Ялцзыцзян.

Прибывший в город Даньдун Ким Чен Ин в ходе визита посетил ряд важных политических и экономических объектов, провел переговоры на высшем уровне, направленные на укрепление сотрудничества между двумя соседними государствами.

Прямые встречи и программа в Даньдуне

Повестка дня визита охватила военное, промышленное и дипломатическое направления:

Историческая память и промышленность: Ким Чен Ин сначала посетил мемориальный комплекс воинской славы в городе и отдал дань уважения, после чего напрямую ознакомился с деятельностью одного из крупных местных заводов;

Диалог с Ван Хунином: Лидер КНДР провел официальную встречу с одним из самых влиятельных политических деятелей Китая, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином;

Переговоры с главой правительства: В рамках программы также была организована отдельная встреча с премьером Госсовета Китая, на которой обсуждались вопросы укрепления взаимного стратегического партнерства.

Возобновление экономических и торговых связей

Данный визит имеет стратегическое значение для региональной политики и экономики: