Ким Чен Ин посетил Китай и провел переговоры с высокопоставленными руководителями

·2·Мир
Ким Чен Ин посетил Китай и провел переговоры с высокопоставленными руководителями

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин 24 октября прибыл с официальным визитом в Китайскую Народную Республику. Нынешняя поездка главы КНДР имеет символическое значение и была осуществлена через недавно введенный в эксплуатацию в приграничном районе мост через реку Новый Ялцзыцзян.

Прибывший в город Даньдун Ким Чен Ин в ходе визита посетил ряд важных политических и экономических объектов, провел переговоры на высшем уровне, направленные на укрепление сотрудничества между двумя соседними государствами.

Прямые встречи и программа в Даньдуне

Повестка дня визита охватила военное, промышленное и дипломатическое направления:

  • Историческая память и промышленность: Ким Чен Ин сначала посетил мемориальный комплекс воинской славы в городе и отдал дань уважения, после чего напрямую ознакомился с деятельностью одного из крупных местных заводов;

  • Диалог с Ван Хунином: Лидер КНДР провел официальную встречу с одним из самых влиятельных политических деятелей Китая, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином;

  • Переговоры с главой правительства: В рамках программы также была организована отдельная встреча с премьером Госсовета Китая, на которой обсуждались вопросы укрепления взаимного стратегического партнерства.

Возобновление экономических и торговых связей

Данный визит имеет стратегическое значение для региональной политики и экономики:

  • Новые транзитные возможности: Открытие границы через новый мост через реку Ялцзыцзян послужит резкому увеличению объемов транспортно-логистического сообщения между двумя странами;

  • Экономическое оживление: По мнению наблюдателей, этот визит является важным шагом на пути к масштабному восстановлению и развитию торгово-экономических отношений между Северной Кореей и Китаем, оказавшимися под давлением пандемии и международных санкций.

Ким Чен Инотношения Китая и КНДРДаньдунВан Хунин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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