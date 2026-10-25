Ким Чен Ин посетил Китай и провел переговоры с высокопоставленными руководителями
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин 24 октября прибыл с официальным визитом в Китайскую Народную Республику. Нынешняя поездка главы КНДР имеет символическое значение и была осуществлена через недавно введенный в эксплуатацию в приграничном районе мост через реку Новый Ялцзыцзян.
Прибывший в город Даньдун Ким Чен Ин в ходе визита посетил ряд важных политических и экономических объектов, провел переговоры на высшем уровне, направленные на укрепление сотрудничества между двумя соседними государствами.
Прямые встречи и программа в Даньдуне
Повестка дня визита охватила военное, промышленное и дипломатическое направления:
Историческая память и промышленность: Ким Чен Ин сначала посетил мемориальный комплекс воинской славы в городе и отдал дань уважения, после чего напрямую ознакомился с деятельностью одного из крупных местных заводов;
Диалог с Ван Хунином: Лидер КНДР провел официальную встречу с одним из самых влиятельных политических деятелей Китая, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином;
Переговоры с главой правительства: В рамках программы также была организована отдельная встреча с премьером Госсовета Китая, на которой обсуждались вопросы укрепления взаимного стратегического партнерства.
Возобновление экономических и торговых связей
Данный визит имеет стратегическое значение для региональной политики и экономики:
Новые транзитные возможности: Открытие границы через новый мост через реку Ялцзыцзян послужит резкому увеличению объемов транспортно-логистического сообщения между двумя странами;
Экономическое оживление: По мнению наблюдателей, этот визит является важным шагом на пути к масштабному восстановлению и развитию торгово-экономических отношений между Северной Кореей и Китаем, оказавшимися под давлением пандемии и международных санкций.
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