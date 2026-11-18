Северная Корея лидер Ким Чен Ын проинспектировал строительство туристической зоны в городе Самчжиён. Во время визита для него вынесли на улицу роскошное кресло и поставили его прямо на снег. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Согласно информации, 15–16 ноября Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства горнолыжного и туристического комплекса в этом районе. На фотографиях, опубликованных агентством, запечатлено, как лидер сидит в кресле, установленном на снегу, с сигаретой в руках.