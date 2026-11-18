Фотография Ким Чен Ына в роскошном кресле на снегу с сигаретой в руках вызвала обсуждения
Северная Корея лидер Ким Чен Ын проинспектировал строительство туристической зоны в городе Самчжиён. Во время визита для него вынесли на улицу роскошное кресло и поставили его прямо на снег. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Согласно информации, 15–16 ноября Ким Чен Ын ознакомился с ходом строительства горнолыжного и туристического комплекса в этом районе. На фотографиях, опубликованных агентством, запечатлено, как лидер сидит в кресле, установленном на снегу, с сигаретой в руках.
В визите также приняла участие его 13-летняя дочь Ким Чжу Э. Она каталась на лыжах в новой туристической зоне. В мировых СМИ высказываются предположения, что Ким Чжу Э готовят в качестве вероятной преемницы своего отца.
Бывший дипломатический сотрудник Северной Кореи в Лондоне Тхэ Ён Хо заявил, что высокопоставленные чиновники проявляют к девушке особое внимание. По его мнению, протоколы, применяемые в отношении Ким Чжу Э, напоминают период, когда Ким Чен Ына готовили к преемственности. Однако её будущий статус официально не подтвержден.
Напомним, что ранее Ким Чен Ын посетил Китай, въехав в страну через новый мост через реку Ялуцзян недалеко от города Даньдун.
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