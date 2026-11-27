Китайский пилот Ван Чжэн (Джули Ван) была повышена до должности капитана в авиакомпании Американ Аирлинес. 10 лет назад она прославилась как первая азиатская женщина, совершившая одиночный кругосветный перелет. Об этом сообщает Сут Чина Морнинг Пост.

Ван Чжэн сообщила о своем назначении на новую должность на своей странице в социальной сети Веибо. Она отметила, что 10 лет назад совершила одиночное кругосветное путешествие на одномоторном самолете, а сегодня берет на себя большую ответственность в качестве капитана авиакомпании.

«Путь от того момента, когда десять лет назад я набралась смелости совершить одиночный кругосветный перелет на одномоторном самолете, до сегодняшнего дня, когда я надела четыре полоски капитана и приняла на себя ответственность — это путь, который я проходила половину своей жизни», — написала она.

Ван Чжэн получила повышение в преддверии Дня благодарения в США. Она выразила благодарность своей семье, друзьям, наставникам и самой себе той поры, которая 10 лет назад осмелилась мечтать и летать.

После 17 лет в рекламе перешла в авиацию

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Ван Чжэн родилась в китайском городе Чунцин. Поскольку ее родители были профессорами в области аэрокосмической инженерии, она с детства интересовалась авиацией. Однако изначально она выбрала сферу рекламы и проработала в этом направлении 17 лет.

После переезда семьи в США Ван Чжэн начала задумываться о смене профессии. Несмотря на культурные взгляды и стереотипы в авиационной сфере, в 37 лет она начала учиться на пилота.

Спустя пять лет после получения лицензии пилота в 2011 году, в 2016 году она совершила одиночный кругосветный перелет. Благодаря этому полету она стала известна как первая азиатская женщина, облетевшая мир в одиночку.

Исторический полет протяженностью 38,5 тысячи километров

Ван Чжэн преодолела расстояние около 38,5 тысячи километров на самолете Киррус СР22, оснащенном дополнительными топливными баками. Полет длился 18 дней.

Путешествие началось в штате Техас, США, и пролегло через Тихий океан к Гавайским и Маршалловым островам, затем через Гуам и Филиппины в Китай. После приземления в городе Хайкоу на острове Хайнань она направилась через Вьетнам, Лаос, Таиланд, Индию и Ближний Восток в Европу, а затем через Атлантический океан вернулась в США.

Самым длинным этапом полета стал маршрут до Гавайев, который длился почти 14 часов.

Когда Ван Чжэн встретилась с местными жителями на Маршалловых островах, они были поражены ее попыткой совершить одиночное кругосветное путешествие. В беседе жители также рассказали ей о судьбе знаменитой летчицы Амелии Эрхарт. Эрхарт исчезла над Тихим океаном в 1937 году, и ее самолет до сих пор не найден.

Споры вокруг исторического полета продолжаются

Хотя полет Ван Чжэн в 2016 году получил широкое признание, другая китайская летчица Чэнь Синьсянь (Саки Чэнь) также заявила о своих правах на этот исторический результат. Юридические споры между двумя пилотами продолжались годами.

Тем не менее, карьера Ван Чжэн в авиации вышла на новый уровень. Ее переход из рекламы в авиацию, начало новой профессии в 37 лет и становление капитаном крупной авиакомпании спустя 10 лет стали для многих вдохновляющим жизненным путем.