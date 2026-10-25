Израиль готовится к массовому переселению палестинцев на Западном берегу
Израильское правительство готовится к началу крупнейшей со времен «Шестидневной войны» 1967 года военной операции на Западном берегу реки Иордан и массовому принудительному выселению палестинцев. Об этом сообщило авторитетное британское издание Те Гуардиан.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал планы по жесткой блокаде целых жилых кварталов в городах Хеврон и Хальхуль, а также по принудительному переселению населения. По его словам, израильская армия приводится в готовность к масштабнейшей операции в регионе за почти последние 60 лет.
Что стало причиной эскалации?
Данные резкие заявления прозвучали после сообщений о гибели двух израильских военнослужащих недалеко от Хеврона:
Массовый снос домов: В день совершения нападения официальные структуры начали масштабный снос жилых помещений, принадлежащих палестинцам;
Пауза по решению суда: После рассмотрения жалоб местных предпринимателей и собственников имущества Верховный суд Израиля вынес решение о временной приостановке работ по сносу («демонтажу»);
Систематическое давление: Хотя снос домов палестинцев под предлогом отсутствия разрешения и ранее затрагивал несколько тысяч человек в год, новый план предусматривает полное опустошение целых населенных пунктов.
Повторится ли трагедия 1967 года?
Нетаньяху напрямую сравнил масштабы предстоящей операции с событиями 1967 года:
Историческая параллель: Во время войны 1967 года более 300 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома («эвакуированы»);
Масштаб и угроза: Международные наблюдатели серьезно обеспокоены тем, что грядущие действия могут спровоцировать аналогичный беспрецедентный гуманитарный кризис;
Неизвестные сроки: Точная дата начала этой широкомасштабной военной операции израильской армии пока не разглашается.
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