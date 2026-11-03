Бывший начальник Генштаба Израиля признал шокирующую правду

Бывший начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви официально признал, что израильские заложники, удерживаемые ХАМАС, погибли в результате бомбардировок израильской авиации во время интенсивных военных операций в секторе Газа.

Как сообщает авторитетное британское издание Миддле Эаст Эе, высокопоставленный бывший военачальник сделал это открытое и сенсационное заявление во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Мы не знали, где они находятся»: откровенное признание Халеви

На пресс-конференции бывший главнокомандующий, коснувшись темы военных ударов по Газе и судьбы заложников, озвучил горькую правду:

Удары израильских авиабомб: «Наши бомбы убили заложников. Мы не знали, что они удерживаются именно в тех целях», — открыто признал Герци Халеви;

Стратегия военного давления: Несмотря на это, бывший военный руководитель заявил, что широкомасштабные активные боевые действия в секторе Газа были в тот момент крайне необходимым и единственным средством для освобождения граждан, находящихся под контролем боевиков.

Трагедия 7 октября и грандиозный провал системы

Халеви также сделал важные заявления по поводу нападения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года:

Предотвратимая атака: Отметив, что возможность предотвратить это кровавое нападение существовала, генерал оценил произошедшее как серьезный и непростительный провал системы государственной безопасности Израиля;

Опровержение обвинений в предательстве: В то же время он категорически отверг общественные подозрения в том, что в рядах армии или среди спецслужб имели место измена и предательство.

Предыдущие заявления и общественное давление

Это признание вновь вынесло на повестку дня тему, которая долгое время замалчивалась в израильских политических и военных кругах:

Смена вектора обвинений: Ранее правительство Израиля полностью возлагало ответственность за гибель всех заложников на движение ХАМАС;

Журналистские расследования: Местные израильские СМИ неоднократно писали о том, что часть пленных погибла от рук собственной армии из-за массированных авиаударов, наносившихся на начальном этапе войны.

Ожидается, что это официальное признание Герци Халеви в Нью-Йорке вызовет еще больший рост требований и протестов со стороны родственников заложников по отношению к правительству и военному руководству в израильском обществе.