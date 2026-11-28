Палестинская пара, вынужденная покинуть свой дом из-за израильских атак в секторе Газа, провела свадебную церемонию в палатке во дворе школы, где они нашли убежище.

Речь идет о Май Гиддих и Сулеймане Акдихе, которые живут в школе, находящейся в ведении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в городе Хан-Юнис на юге Газы.

Из-за того, что многие здания были разрушены в результате израильских атак, а население вынуждено жить в тяжелых условиях, пара не смогла организовать традиционное свадебное торжество. Несмотря на это, они решили не пропускать важный день в своей жизни и провели скромную церемонию в палатке во дворе школы, ставшей их временным пристанищем.

Свадьба молодых людей отразила надежду и стремление начать новую жизнь даже посреди войны и разрушений.