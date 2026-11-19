Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал исламские страны усилить давление на Израиль и увеличить объемы гуманитарной помощи населению сектора Газа. Он также заявил о готовности Турции отправить в Газу контейнеры для использования в качестве временного жилья.

Об этом Эрдоган сообщил 18 ноября в своем выступлении на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития.

Турецкий лидер подчеркнул, что мирное население в Газе, особенно дети, живут в тяжелейших условиях, и отметил, что мусульманские страны не должны полагаться только на действия других.

«Мы, мусульмане, должны действовать и обеспечить оказание более сильного давления на Израиль. Мы обязаны доставить больше гуманитарной помощи в Газу до того, как зимние условия станут еще суровее», — сказал он.

Эрдоган отметил, что дети в Газе остаются без крова, под дождем и на холоде, и подчеркнул, что оставаться равнодушными к этой ситуации невозможно.

«Мы готовы отправить контейнеры для временного размещения наших братьев и сестер в Газе», — подчеркнул президент Турции.

Он также добавил, что, несмотря на реакцию международного сообщества, Турция продолжит говорить о ситуации в Газе и поддерживать палестинцев.