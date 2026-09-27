Саудовская Аравия сделала бескомпромиссное заявление по Иерусалиму и границам 1967 года!
На фоне острых политических процессов на Ближнем Востоке и сложной ситуации вокруг Палестины Королевство Саудовская Аравия вновь открыто заявило о своей резкой и твердой позиции на международной арене. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что официальный Эр-Рияд категорически отвергает любые попытки искусственного изменения исторических и демографических реалий на палестинской земле, а также насильственного переселения местного населения с их родных земель.
По словам министра, единственный путь достижения прочного и справедливого мира в регионе — это безусловная реализация признанного международным правом принципа «два государства для двух народов». Это решение предполагает создание полноценного независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Это бескомпромиссное заявление Королевства воспринимается всеми геополитическими игроками региона как открытый дипломатический сигнал.
«Вето на захват земель, границы 1967 года и Восточный Иерусалим»: 5 ключевых пунктов заявления Эр-Рияда
Самые весомые тезисы из важного выступления главы МИД Саудовской Аравии:
Абсолютный запрет на насильственное переселение: Королевство решительно выступило против планов по изгнанию палестинцев со своей земли и изменению реальности;
Принцип «два государства» — единственное решение: Было отмечено, что региональная стабильность может быть обеспечена только при существовании двух независимых государств;
Неприкосновенность границ 1967 года: Официальный Эр-Рияд поставил условием восстановление признанных на международном уровне территориальных границ 1967 года;
Столица — Восточный Иерусалим: Было твердо подчеркнуто, что столицей будущего Палестинского государства должен стать именно Восточный Иерусалим;
Гарантия дипломатического баланса: Саудовская Аравия показала, что до тех пор, пока не будет обеспечена независимость Палестины, никаких компромиссных соглашений не будет.
Формулы мира на Ближнем Востоке: Сравнение подходов сторон и требований Саудовской Аравии
Таблица сущего давления в регионе и жестких требований Саудовской Аравии:
Показатели и критерии
Принудительное давление и планы некоторых кругов
Официальная принципиальная позиция Саудовской Аравии
Судьба населения и земель
Попытки переселения палестинцев в соседние государства
Безусловный отказ от любых попыток переселения
Территориальные границы
Действующая аннексия и нарушение территориальной неприкосновенности
Полное сохранение международно признанных границ 1967 года
Статус Иерусалима
Односторонний контроль и разделение
Статус суверенного государства со столицей в Восточном Иерусалиме
Путь к достижению мира
Временные военные и экономические ограничения
Полное соблюдение принципа «два государства»
Роль в арабо-мусульманском мире
Создание региональных разделений
Выступление в качестве полноценного правового защитника палестинского народа
Геополитическая и дипломатическая экспертиза: Почему данное заявление Саудовской Аравии имеет решающее значение?
Выводы международных политологов, арабистов и ближневосточных аналитиков:
«Приверженность Арабской мирной инициативе»: Саудовская Аравия считается главным архитектором Арабской мирной инициативы 2002 года; заявление Фейсала бен Фархана показало, что Эр-Рияд под любым политическим давлением не отступит от этого исторического принципа и в регионе не будет мира без палестинской государственности;
Предотвращение угрозы насильственного переселения: Планы по изгнанию местного населения из Газы и Западного берега в Египет или Иорданию могли ввергнуть весь регион в пламя новой войны; резкое сопротивление Саудовской Аравии служит препятствием для реализации столь опасных сценариев;
Центр тяжести на глобальных переговорах: В любых переговорах о нормализации отношений с Вашингтоном и Тель-Авивом Саудовская Аравия удерживает Восточный Иерусалим и границы 1967 года в качестве «красной линии», что является сильнейшим рычагом сохранения международных прав Палестины.
Как вы думаете, сможет ли противодействие Саудовской Аравии переселению палестинцев и ее твердая позиция по Восточному Иерусалиму послужить установлению подлинного мира в регионе? Есть ли какая-либо реальная альтернатива формуле «два государства» в разрешении многолетнего ближневосточного конфликта? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом на арене большой геополитики со всеми!
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