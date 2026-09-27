На фоне острых политических процессов на Ближнем Востоке и сложной ситуации вокруг Палестины Королевство Саудовская Аравия вновь открыто заявило о своей резкой и твердой позиции на международной арене. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что официальный Эр-Рияд категорически отвергает любые попытки искусственного изменения исторических и демографических реалий на палестинской земле, а также насильственного переселения местного населения с их родных земель.

По словам министра, единственный путь достижения прочного и справедливого мира в регионе — это безусловная реализация признанного международным правом принципа «два государства для двух народов». Это решение предполагает создание полноценного независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Это бескомпромиссное заявление Королевства воспринимается всеми геополитическими игроками региона как открытый дипломатический сигнал.

«Вето на захват земель, границы 1967 года и Восточный Иерусалим»: 5 ключевых пунктов заявления Эр-Рияда

Самые весомые тезисы из важного выступления главы МИД Саудовской Аравии:

Абсолютный запрет на насильственное переселение: Королевство решительно выступило против планов по изгнанию палестинцев со своей земли и изменению реальности;

Принцип «два государства» — единственное решение: Было отмечено, что региональная стабильность может быть обеспечена только при существовании двух независимых государств;

Неприкосновенность границ 1967 года: Официальный Эр-Рияд поставил условием восстановление признанных на международном уровне территориальных границ 1967 года;

Столица — Восточный Иерусалим: Было твердо подчеркнуто, что столицей будущего Палестинского государства должен стать именно Восточный Иерусалим;

Гарантия дипломатического баланса: Саудовская Аравия показала, что до тех пор, пока не будет обеспечена независимость Палестины, никаких компромиссных соглашений не будет.

Формулы мира на Ближнем Востоке: Сравнение подходов сторон и требований Саудовской Аравии

Таблица сущего давления в регионе и жестких требований Саудовской Аравии:

Показатели и критерии Принудительное давление и планы некоторых кругов Официальная принципиальная позиция Саудовской Аравии Судьба населения и земель Попытки переселения палестинцев в соседние государства Безусловный отказ от любых попыток переселения Территориальные границы Действующая аннексия и нарушение территориальной неприкосновенности Полное сохранение международно признанных границ 1967 года Статус Иерусалима Односторонний контроль и разделение Статус суверенного государства со столицей в Восточном Иерусалиме Путь к достижению мира Временные военные и экономические ограничения Полное соблюдение принципа «два государства» Роль в арабо-мусульманском мире Создание региональных разделений Выступление в качестве полноценного правового защитника палестинского народа

Геополитическая и дипломатическая экспертиза: Почему данное заявление Саудовской Аравии имеет решающее значение?

Выводы международных политологов, арабистов и ближневосточных аналитиков:

«Приверженность Арабской мирной инициативе»: Саудовская Аравия считается главным архитектором Арабской мирной инициативы 2002 года; заявление Фейсала бен Фархана показало, что Эр-Рияд под любым политическим давлением не отступит от этого исторического принципа и в регионе не будет мира без палестинской государственности;

Предотвращение угрозы насильственного переселения: Планы по изгнанию местного населения из Газы и Западного берега в Египет или Иорданию могли ввергнуть весь регион в пламя новой войны; резкое сопротивление Саудовской Аравии служит препятствием для реализации столь опасных сценариев;

Центр тяжести на глобальных переговорах: В любых переговорах о нормализации отношений с Вашингтоном и Тель-Авивом Саудовская Аравия удерживает Восточный Иерусалим и границы 1967 года в качестве «красной линии», что является сильнейшим рычагом сохранения международных прав Палестины.

Как вы думаете, сможет ли противодействие Саудовской Аравии переселению палестинцев и ее твердая позиция по Восточному Иерусалиму послужить установлению подлинного мира в регионе? Есть ли какая-либо реальная альтернатива формуле «два государства» в разрешении многолетнего ближневосточного конфликта? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом на арене большой геополитики со всеми!