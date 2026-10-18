Макрон выступает с экстренным видеообращением на фоне массовых беспорядков

·65·Мир
Макрон выступает с экстренным видеообращением на фоне массовых беспорядков

После масштабных акций протеста и беспорядков, вспыхнувших по всей Франции из-за резкого роста стоимости жизни и цен на топливо, глава государства Эммануэль Макрон объявил о подготовке экстренного видеообращения к народу.

Авторитетное Ле Монде со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что официальное выступление президента назначено на 20:00 по местному времени (21:00 по московскому).

Число протестующих: от 550 до 800 тысяч

17 октября почти во всех крупных регионах Франции, особенно в столице Париже, прошли массовые выступления:

  • Спор о количестве участников: Организаторы акции утверждают, что на улицы вышло более 800 тысяч демонстрантов;

  • Отчет МВД: МВД Франции официально заявило, что в протестах по всей стране приняли участие в общей сложности 550 тысяч человек; приняли участие;

  • Основные причины: Массовое недовольство населения было вызвано стремительным ростом цен на топливо и значительным снижением уровня жизни.

Столкновения, мародерство и арест 1,8 тысячи человек

В ряде крупных городов митинги, начавшиеся мирно, вскоре переросли в открытые столкновения с правоохранительными органами и беспорядки:

  • 1800 человек арестованы: Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес официально подтвердил, что по всей стране было задержано в общей сложности 1,8 тысячи (1800 человек) нарушителей порядка;

  • Жесткие меры наказания: Министр заявил о решимости правительства выявить и привлечь к ответственности всех лиц, участвовавших в погромах, разрушениях и мародерстве.

Ожидаемое обращение из Елисейского дворца находится в центре внимания мирового сообщества, так как оно может содержать новые компромиссные меры правительства по смягчению социально-экономического кризиса и прекращению насилия.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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