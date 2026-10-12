В Азербайджане начались массовые протесты и аресты из-за требований к школьной форме

·13·Мир
В Азербайджане начались массовые протесты и аресты из-за требований к школьной форме

В ряде регионов Азербайджана на фоне жестких ограничений на ношение хиджаба и религиозных платков в школах вспыхнули резкие социальные протесты и массовые демонстрации. По сообщениям местных и зарубежных СМИ от 12 октября, новый стандарт Кабинета министров о единой школьной форме вызвал бурные споры в обществе.

Хотя в документе слово «хиджаб» напрямую не упоминается, школьным администрациям поручено строго соблюдать требования утвержденной формы, а любые религиозные головные уборы расцениваются как противоречащие правилам светского образования.

Позиция правительства: Светскость и социальное равенство

Власти страны объясняют принятый новый порядок и требования следующими факторами:

  • Принцип светского образования: Правительство в качестве главного критерия указывает сохранение светского характера государства и недопустимость религиозных символов в учебном процессе;

  • Сокращение различий: Целью является сглаживание социальных, религиозных и этнических различий между детьми внутри школы и создание равной среды для всех учащихся.

Протесты, бойкот занятий и беспорядки

Протесты против ограничений приняли особенно острый характер в столичных районах:

  • Демонстрации у школы в Баку: Ситуация крайне накалилась вокруг школы № 69 в бакинском посёлке Балахани. Родители и учащиеся вышли на улицы с лозунгами «Хиджаб — не преграда для получения образования!»;

  • Массовый бойкот: В знак солидарности с девочками, не допущенными к занятиям, сотни учеников перестали ходить в школу и объявили бойкот;

  • Требования к учителям: Ограничения коснулись и педагогов — от учителей в платках потребовали снять их или уволиться по собственному желанию;

  • Насилие и сожженный автомобиль: В некоторых районах протесты переросли в столкновения — протестующие пытались захватить школьные здания, во дворе одной из школ был сожжен автомобиль директора.

37 задержанных, перебои в интернете и споры вокруг Конституции

Правоохранительные органы приняли оперативные меры против демонстрантов:

  • Заявление Министерства внутренних дел: МВД Азербайджана сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о грубом нарушении общественного порядка, а также о задержании и аресте 37 человек;

  • Ограничения в интернете: На фоне эскалации ситуации в стране наблюдались масштабные сбои в работе интернета и популярных социальных сетей;

  • Конституционные права: Активисты и родители, выступающие против реформы, подчеркивают, что новые ограничения нарушают статьи 25, 42 и 48 Конституции Азербайджана, гарантирующие право на бесплатное образование и свободу совести.

На данный момент Министерство науки и образования Азербайджана не делало никаких заявлений об уступках или компромиссе, а напряженность вокруг учебных заведений сохраняется.

АзербайджанхиджабКабинет министровБойкот
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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