Активист, объявлявший 16-дневную голодовку, завершил протест в больнице

·56·Мир
Активист, объявлявший 16-дневную голодовку, завершил протест в больнице

В восточном индийском штате Джаркксанд один из активистов завершил 16-дневную голодовку. Правительство приняло требование протестующих отменить спорный экзамен для приема на работу.

В то же время участники протеста заявили, что не прекратят уличные акции до тех пор, пока главный следственный орган Индии не начнет расследование подозрений в нарушениях и на других экзаменах для приема на работу.

Один из основных участников протестов Девендра Наткс Максто завершил акцию в присутствии министров штата. На прошлой неделе его госпитализировали в городе Ранчи из-за ухудшения состояния здоровья.

Протесты начались 25 июля на фоне обвинений в нарушениях на экзаменах для поступления на государственную службу и требований реформировать систему.

Государственная служба в Индии пользуется большим спросом благодаря стабильности и надежному доходу. Ежегодно миллионы людей сдают экзамены на государственные должности, а многие посещают специальные подготовительные курсы.

Однако в связи с рядом экзаменов выдвигались обвинения в предварительной утечке вопросов и использовании кандидатами нечестных методов. Процесс приема на работу иногда растягивается на несколько лет.

Протесты в Джаркксанд начались в прошлом месяце после публикации результатов предварительного экзамена на государственную службу. Некоторые кандидаты заявили, что распространенные в интернете листы с ответами вызвали у них подозрения в возможной фальсификации результатов.

Эти события произошли после крупных протестов в Дели. По итогам акций протеста там федеральный министр образования ушел в отставку, а давление на правительство Джаркксанд усилилось.

Правительство штата согласилось отменить предварительный экзамен, и началось расследование Департамента уголовных расследований — КИД. Были арестованы несколько человек, включая главу Комиссии по государственной службе Джаркксанд.

Однако протестующие потребовали также отменить экзамен ДжССК-КГЛ и провести расследование Центральным бюро расследований страны — КБИ.

В понедельник вечером премьер-министр Хемант Сорен заявил, что этот экзамен также будет отменен.

Премьер-министр сообщил, что в ходе расследования КИД «выявляется множество удивительных фактов», однако не привел дополнительных подробностей.

Сорен также заявил, что будут отменены все экзамены, организованные частной компанией ТДПЛ, проводившей экзамены на тендерной основе, а экзамены для приема на работу начиная с 2014 года будут проверены.

Пока неизвестно, что будет с кандидатами, которые сдали эти экзамены и были приняты на государственную службу, если нарушения будут выявлены. Кроме того, будет создан специальный комитет, который подготовит предложения по реформированию системы проведения экзаменов в штате. Решение правительства протестующие в Ранчи встретили с радостью. Они танцевали и праздновали на стадионе.

Тем не менее некоторые активисты заявили, что продолжат акции до объявления о расследовании КБИ.

«Мы не уйдем отсюда, пока это наше требование не будет выполнено», — сказал информационному агентству АНИ студенческий активист Равиндра Пасван.

Протесты усилили давление на правительство, сформированное Джаркксанд Мукти Морча, Конгрессом и другими партиями. Оппозиционная партия БДжП премьер-министра Нарендра Модининг, напротив, поддержала протестующих.

В то же время, по сообщениям, решение отменить экзамен ДжССК-КГЛ вызвало недовольство и среди кандидатов, успешно сдавших этот тест и уже начавших работать на государственных должностях.

ИндияДжаркхандДевендра Натх МахтоРанчиДели
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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