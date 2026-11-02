Во Франции растоптали и сожгли флаги США и Израиля (видео)

·8·Мир
Во Франции растоптали и сожгли флаги США и Израиля (видео)

31 октября 2026 года в городе Лион (Франция) произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. В ходе массовых выступлений школьников и студентов группа протестующих растоптала, а затем сожгла государственные флаги США и Израиля.

На видеокадрах, широко распространившихся в социальных сетях, видно, как молодые люди в масках, забравшись на стеклянную крышу трамвайной остановки «Жан-Масе» (Джеан-Маке) в Лионе, сначала топчут символику обоих государств, а затем поджигают ее. Многотысячная толпа, собравшаяся вокруг остановки, встретила эти действия аплодисментами и выкрикивала антиизраильские лозунги.

От проблем образования до массовых беспорядков: в чем истинная причина протестов?

Данная политическая акция в Лионе является продолжением социального кризиса, который длится уже несколько недель:

  • Требования в школах (конец сентября): Протестное движение изначально было инициировано лицеистами и школьниками. Они выступили против недостаточного финансирования образовательных учреждений, острой нехватки учителей и переполненности классов;

  • Присоединение социальных и политических сил: Позже, из-за инфляции и резкого роста стоимости жизни, протесты приобрели общенациональный масштаб. К движению присоединились профсоюзы, студенты, различные политические партии и мигранты. Инцидент с сожжением флагов в Лионе произошел во время крупного марша, организованного профсоюзами;

  • Более 320 тысяч протестующих: По официальным данным Министерства внутренних дел Франции, в те выходные по всей стране на улицы вышло более 320 тысяч человек. В ряде крупных городов акции переросли в серьезные столкновения с полицией и беспорядки.

Это событие показывает, что внутренние социально-экономические протесты во Франции все чаще приобретают острый геополитический и идеологический характер.

ЛионФранцияпротестысоциальный кризис
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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