«Яндекс» эвакуировал все три своих суперкомпьютера на новые площадки

·44·Мир
«Яндекс» эвакуировал все три своих суперкомпьютера на новые площадки

Российский технологический гигант «Яндекс» после серии атак беспилотников на центры обработки данных (ЦОД), произошедших в октябре текущего года, полностью вывез все три своих мощнейших суперкомпьютера с прежних мест и переместил их на новые, безопасные вычислительные площадки. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на официальные данные.

По заявлению компании, во время ударов дронов основные машины, обладающие колоссальными вычислительными мощностями, не пострадали, а меры по их эвакуации были приняты незамедлительно для обеспечения их бесперебойной работы.

«Тройка» под прицелом: «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис»

Три суперкомпьютера, являющиеся основным цифровым сердцем «Яндекса», перезапускаются по новым адресам:

  • Машины не пострадали: Пресс-служба компании сообщила, что суперкомпьютеры «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис», считающиеся самыми мощными системами в России, уцелели после атак, и оборудование не получило повреждений;

  • Новые вычислительные площадки: Эти суперкомпьютеры были полностью демонтированы из прежних серверных и в настоящее время проходят повторный монтаж и запуск на новых безопасных территориях;

  • Опора для ИИ и сервисов: В компании подчеркнули, что данные устройства, как и прежде, продолжат обеспечивать инфраструктуру повседневных цифровых сервисов «Яндекса», а также обучение фундаментальных больших языковых моделей (LLM / искусственный интеллект).

Три атаки в октябре и влияние на сервисы в Узбекистане

Воздушные атаки, организованные в течение текущего месяца, вызвали заметные технические проблемы в системе компании:

  • География атак: В октябре атаки дронов были направлены на три региона — под удар попали крупные объекты ЦОД в городе Сасово Рязанской области, а также в Калужской и Владимирской областях;

  • Глобальные сбои в системах: Эти атаки повлияли на работу личных облачных сервисов «Яндекса», экосистемы компании, а также ряда государственных систем, подключенных к этим серверам;

  • Влияние на Узбекистан: Вслед за атаками в популярных в Узбекистане сервисах компании, включая приложения такси, карт и доставки, в течение некоторого времени наблюдались технические сбои и неполадки.

Суперкомпьютеры «Яндекса» и детали атак

Показатель

Детали

Перемещенные суперкомпьютеры

«Ляпунов», «Галушкин», «Червоненкис»

Техническое состояние

Не повреждены, перезапускаются на новых площадках

Регионы атак (ЦОД)

Сасово (Рязанская область), Калуга, Владимир

Период атак

Октябрь 2026 года (всего 3 раза)

Основная задача

Облачные сервисы «Яндекса» и обучение фундаментальных языковых моделей ИИ

Последствия

Кратковременные сбои в государственных системах РФ и сервисах в Узбекистане

Яндекссуперкомпьютератака дроновЦОД
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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