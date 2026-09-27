В Китае спроектирован орбитальный суперкомпьютер из 1080 спутников

·5·Технологии
В Китае спроектирован орбитальный суперкомпьютер из 1080 спутников

В Китае представлен проект масштабной орбитальной вычислительной сети Спаке Стринг, предназначенной для запуска моделей AI и обработки данных непосредственно в космосе. По данным иксбт.ком, инициатива предполагает объединение более 1080 спутников, связанных между собой лазерными каналами, в единую систему, что станет важным шагом в развитии космических технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новый проект был представлен 25 сентября. Над его развитием работают компании Энкеладус и Эастлинк, ранее участвовавшие в создании вычислительной группы Три-Бодй. Согласно распределению, Эастлинк отвечает за архитектуру системы и её эксплуатацию, а Энкеладус — за технологии AI и международное развитие проекта.

Основная идея проекта Спаке Стринг заключается в объединении вычислительных мощностей множества спутников в единую систему. В настоящее время большинство космических аппаратов работают только в рамках собственных ресурсов. В новой архитектуре, если одному спутнику не хватает ресурсов CPU для выполнения сложной задачи, он сможет передать её другим аппаратам.

Двухуровневая структура орбитальной группировки

Согласно плану, новая космическая группировка будет разделена на два уровня. Первый уровень включает более 720 спутников для сбора и обработки данных. Эти аппараты будут заниматься наблюдением за Землей и другими прикладными задачами, а также запускать уже обученные модели AI непосредственно на орбите.

Остальные 360 с лишним спутников будут выполнять функции вычислительного центра группировки. Они предназначены для обучения AI и оснащены более мощным оборудованием. Специалисты планируют разместить эти аппараты на солнечно-синхронной орбите с возможностью дальнейшего увеличения количества вычислительных спутников при необходимости.

Лазерная связь и поэтапное развитие

Все аппараты будут соединены между собой высокоскоростными лазерными каналами. Это позволит спутникам обмениваться большими объемами данных и распределять вычисления. В результате космический аппарат не будет отправлять на Землю все собранные данные, а с помощью AI проведет первичный анализ на орбите и передаст только нужный результат.

Сеть Спаке Стринг будет строиться поэтапно. Сначала будет создан экспериментальный спутник Г1, затем стандартная платформа Г2 и, наконец, высокопроизводительный аппарат Г3. Опыт каждого поколения будет использован при разработке следующего этапа. Запуск первого тестового аппарата запланирован на четвертый квартал 2027 года, а полная группировка из более чем тысячи аппаратов пока остается долгосрочным проектом.

КосмосИскусственный интеллектСуперкомпьютерКитайТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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