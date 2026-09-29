Yandex Фабрика представила ноутбук Луннен Аирис весом менее одного килограмма

·23·Технологии
Yandex Фабрика представила ноутбук Луннен Аирис весом менее одного килограмма

Подразделение Yandex Фабрика расширило линейку ноутбуков под брендом Луннен новой моделью. Представленный Луннен Аирис привлекает внимание своим малым весом, прочным корпусом и современными техническими характеристиками, будучи созданным как удобное решение для повседневных задач и поездок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком, одной из главных особенностей нового устройства является вес менее одного килограмма. Такого показателя удалось достичь благодаря легкому и прочному корпусу из магниевого сплава, что является важным преимуществом для пользователей, которые постоянно носят ноутбук с собой.

Технические возможности и производительность

Устройство оснащено восьмиядерным процессором AMD Ryzen AI 7 350, обеспечивающим высокую производительность, и графикой Radeon 860М. Также ноутбук получил 32 GB оперативной памяти и ССД-накопитель объемом 1 TB, что обеспечивает стабильность при работе с тяжелыми программами.

Для удобства пользователей модель работает под управлением операционной системы Windows 11. Производители уделили особое внимание безопасности: устройство оснащено сканером отпечатков пальцев и специальной физической шторкой для веб-камеры.

Подключения и автономность

Для подключения внешних устройств Луннен Аирис оснащен необходимым набором портов: два USB-C, один УСБ-А, HDMI и 3,5-мм аудиовыход. Важно, что оба порта USB-C поддерживают как зарядку ноутбука, так и вывод изображения на внешний монитор.

Что касается аккумулятора, заявлены хорошие показатели: устройство может работать автономно до 10 часов. При этом в комплект входит легкое зарядное устройство весом менее 100 граммов.

В настоящее время ноутбук, выпускаемый в светло-сером цвете, поступил в продажу на торговой площадке Yandex Market по цене 100 тысяч рублей без учета персональных скидок.

YandexLunnen AirisНоутбукAMDТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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