В Казахстане «упал» сервис «Яндекс»: к каким последствиям привела цифровая зависимость?

Жители Казахстана столкнулись с массовыми и масштабными сбоями в сервисах цифровой экосистемы «Яндекс», которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Проблемы напрямую связаны не с местной инфраструктурой, а с повреждением центральных дата-центров, расположенных на территории России.

Данный сбой нанес серьезный удар не только по обычным пассажирам и клиентам, но и по деятельности тысяч таксистов и курьеров.

Какие службы остановились или работают с перебоями?

На территории Казахстана вышла из строя деятельность практически всех популярных направлений компании:

«Яндекс Го»: Служба заказа такси полностью перестала работать или функционировала с серьезными перебоями;

Доставка прекратилась: В приложениях «Яндекс Еда» и «Яндекс Лавка» стало невозможно заказывать еду и продукты;

Финансовые трудности: Возникли перебои при проведении платежей и осуществлении денежных переводов через «Яндекс Пей»;

Умные технологии и музыка: Голосовой помощник «Алиса», «Яндекс Музыка» и устройства умного дома также перестали выполнять команды, перейдя в нестабильное состояние;

Недовольство водителей и курьеров: Таксисты и курьеры сообщили, что не могут принимать новые заказы, а служба технической поддержки не отвечает.

В чем причина? Повреждены дата-центры в трех регионах России

Несмотря на то, что личные данные пользователей хранятся на серверах внутри Казахстана, общая вычислительная архитектура основана на разветвленной системе:

Остановка дата-центров: Согласно данным, причиной сбоя стали повреждения, нанесенные инфраструктуре дата-центров «Яндекс» в России — в Рязанской, Калужской и Владимирской областях;

Каскадный обвал: Один из серверных центров был полностью остановлен, что само по себе вызвало международные цепные сбои и оказало прямое влияние на рынок Казахстана;

Министерство подтвердило: Министерство цифрового развития Казахстана официально подтвердило, что местные серверы работают в обычном режиме, однако проблема возникла именно в результате высокой зависимости от зарубежной инфраструктуры.

Проблема зависимости и опасения специалистов

Представители компании заявляют, что ведутся работы по восстановлению сервисов, но сроки полной стабилизации пока неизвестны: