Ведущий российский технологический гигант «Яндекс» переживает одно из самых тяжелых испытаний в своей истории. Как предупреждают отраслевые эксперты, после череды ударов по дата-центрам компании система достигла критической точки: если выйдет из строя еще один дата-центр, экосистема «Яндекса» будет вынуждена полностью прекратить свою работу.

В таких условиях из-за нехватки инфраструктурных мощностей практически не остается возможности обеспечить бесперебойную работу десятков сервисов и платформ, принадлежащих компании.

Кризис «Яндекс Пей»: клиенты оказались отрезанными от своих средств

Серьезные технические сбои в дата-центрах в первую очередь ударили по финансовому сервису «Яндекс Пей», у которого миллионы пользователей:

Заморозка средств: из-за крупного сбоя, возникшего вследствие повреждения центров обработки данных, многие граждане потеряли возможность управлять средствами на своих счетах и картах;

Блокировка на несколько дней: пользователи, хранившие свои сбережения полностью в этой системе, уже несколько дней не могут снять деньги, доступ к системе полностью ограничен;

Тяжелое финансовое положение: из-за блокировки доступа к средствам многие клиенты жалуются, что остались без денег на повседневные нужды и даже не могут купить продукты в магазинах.

Обострилась проблема ипотеки и кредитной задолженности

Остановка платежной финансовой системы создала для пользователей непредвиденные юридические и финансовые риски:

Просроченные платежи: самая серьезная проблема пользователей заключается в том, что они не могут вовремя осуществлять обязательные платежи по кредитам и ипотечной задолженности, взятым в других коммерческих банках;

Угроза штрафов: из-за блокировки средств внутри системы нарушаются сроки выплат в банках, возникла угроза начисления клиентам процентов и штрафов.

Хотя в настоящее время технологический гигант принимает чрезвычайные меры по поддержанию стабильности системы и защите инфраструктуры от полного коллапса, дальнейшая судьба компании напрямую зависит от безопасности оставшихся дата-центров.