На смартфоны Huawei Nova 16с установлен определитель номера Yandex

На рынке смартфонов сделан очередной важный шаг в обеспечении безопасности пользователей. По данным Иксбт.ком, специальный инструмент Yandex для проверки входящих и исходящих вызовов впервые был глубоко интегрирован непосредственно в операционную систему новых смартфонов Huawei. Первым устройством с этой функцией стала модель Huawei Nova 16с. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данная технология предназначена для своевременного предупреждения пользователей о потенциально опасных звонках, включая атаки мошенников. Система способна различать не только опасные номера, но и полезные вызовы, отображая на экране категорию организации — например, банк или службу доставки. Информация выводится во время звонка в виде системного уведомления.

Возможности новой системы защиты

Этот инструмент безопасности, разработанный Yandex, опирается на огромную базу данных, содержащую более 160 миллионов телефонных номеров. В процессе глубокого анализа номеров используются алгоритмы нейросетей и более 300 поведенческих факторов пользователя. Это позволяет системе идентифицировать не только обычные голосовые вызовы, но и рекламные звонки, а также вызовы через мессенджеры.

В настоящее время эта технология начала работать на новых устройствах серии Huawei Nova 16с. В будущем планируется поэтапное внедрение данной системы защиты и в другие новые модели смартфонов Huawei. Пользователи смогут активировать её при первом включении устройства или позже через настройки приложения «Телефон».

Для корректной работы системы требуется интернет-соединение и последняя версия приложения «Yandex — с Алисой AI». Если пользователь сталкивается с нежелательным или подозрительным номером, предусмотрена возможность пожаловаться на него через журнал вызовов. Номера, признанные мошенническими, могут автоматически блокироваться системой.

О серии Huawei Nova 16с

В новую представленную линейку Huawei Nova 16с входят три основные модели: Nova 16с, Nova 16с Pro и Nova 16з. Самая продвинутая модель серии, Nova 16с Pro, оснащена 6,84-дюймовым ОЛЭД-экраном, мощным процессором Кирин 9010С, до 512 GB встроенной памяти и аккумулятором ёмкостью 7000 mAh с поддержкой зарядки 100 В. Её основная камера включает 200-мегапиксельный сенсор и качественные телеобъективы.

Модель среднего уровня Huawei Nova 16с получила 6,68-дюймовый экран, чип Кирин 8020 и аккумулятор 7000 mAh, а версия Nova 16з оснащена 6,7-дюймовым ОЛЭД-дисплеем с частотой 120 Hz и аккумулятором 6000 mAh. Все устройства данной серии полностью соответствуют современным технологическим требованиям.