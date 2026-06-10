В Зангиате задержан мужчина, пытавшийся незаконно продать более 10 кг серебра

·1·Общество
В Зангиате задержан мужчина, пытавшийся незаконно продать более 10 кг серебра

В Зангиатинском районе Ташкентской области задержан мужчина, пытавшийся незаконно продать более 10 килограммов серебра.

Сообщается, что гражданин 1992 года рождения был задержан при попытке продажи 10 кг 35 граммов серебра в виде 13 слитков за 20,8 тысячи долларов США.

Согласно заключению экспертов, стоимость конфискованного серебра составила 235 миллионов 229 тысяч сумов.

В ходе проверок выяснилось, что подозреваемый является сотрудником предприятия по производству ювелирных изделий. Также стало известно, что на предприятии находилось 58 кг серебра и 2,2 кг золота.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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