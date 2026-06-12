В Бухарской области оштрафовали гражданина, державшего дома дикого кабана

В ходе экологического рейда, проведенного в Жондорском районе Бухарской области, был выявлен необычный случай — выяснилось, что местный житель держал в своем доме дикого кабана.

В результате проверки, проведенной государственными экологическими инспекторами, было установлено, что животное содержалось незаконно, и были приняты незамедлительные меры. Кабан был возвращен специалистами в дикую природу, в естественную среду обитания.

По данному факту в отношении владельца дома был составлен административный протокол, и на него был наложен штраф в размере 2 миллионов 60 тысяч сумов.

Ответственные лица еще раз напоминают гражданам о необходимости не содержать диких животных незаконно и не изымать их из естественной среды обитания.