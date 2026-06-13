В многоэтажном доме в Ташкенте произошел крупный пожар (видео)

·70·Общество
В многоэтажном доме в Ташкенте произошел крупный пожар (видео)

13 июня в Яккасарайском районе города Ташкента произошел пожар на внешней стороне многоэтажного жилого дома. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным, в 10:21 в городское Управление по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании фасада многоэтажного дома, расположенного на улице Нукус.

Сразу после получения сообщения спасательные подразделения оперативно выехали на место происшествия, прибыли в 10:23 и приступили к тушению пожара. В настоящее время работы по полной ликвидации возгорания продолжаются.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, принимаются меры по эвакуации всех жителей многоэтажного дома в безопасную зону. Ситуация находится под полным контролем ответственных служб.

На данный момент официальной информации о причинах возникновения пожара и размере нанесенного ущерба не поступало.

ТашкентПожарМЧСПроисшествияУзбекистан
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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