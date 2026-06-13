В больницах начинаются контрольные мероприятия через «тайных покупателей»
В системе здравоохранения нашей страны проводятся системные и неожиданные реформы с целью коренного улучшения качества медицинских услуг, оказываемых населению, защиты прав пациентов и обеспечения прозрачности в сфере. Теперь под видом обычных граждан, обращающихся за медицинской помощью, появятся специальные проверяющие. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан совместно с Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей официально внедряют формат изучения деятельности медицинских учреждений «Тайный покупатель».
В рамках этой новой системы, служащей здоровью населения, будут широко использоваться скрытые аудио- и видеозаписывающие устройства для определения качества оказания медицинских услуг и соблюдения установленных правил и процедур.
Будет положен конец лишним расходам и необоснованному назначению лекарств
Главная цель этих своеобразных скрытых рейдов и наблюдений заключается в предотвращении ряда негативных явлений, встречающихся в сфере, и защите пациентов от излишних финансовых трудностей. Система берет под строгий контроль следующие направления:
Борьба с коррупцией: Пресечение случаев вымогательства со стороны медицинских работников;
Необоснованные лекарства и БАДы: Прекращение практики принудительного назначения пациентам ненужных биологически активных добавок в сговоре с фармацевтическими компаниями;
Искусственные анализы: Пресечение проведения гражданам излишних и ненужных медицинских обследований с целью увеличения доходов клиник;
Соблюдение стандартов: Выявление случаев отступления от утвержденных официальных клинических протоколов в процессе лечения.
С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с механизмом работы новой системы контроля, внедряемой в медицинских учреждениях:
Название проекта проверки
Партнерские организации
Контролируемые больницы
Используемые технические средства
Орган, выносящий окончательное заключение
Проект «Тайный покупатель»
Министерство здравоохранения и Комитет по конкуренции
Как государственные, так и частные клиники
Скрытое аудио- и видеозаписывающее оборудование
Управление комплаенс-контроля
Под контролем как государственные, так и частные клиники!
Этот новый порядок не ограничивается только государственными центральными больницами. Специальные проверки охватят все частные медицинские центры и клиники, действующие в нашей стране. На основании проведенных скрытых рейдов и собранных вещественных доказательств Управление внутреннего аудита и комплаенс-контроля министерства даст правовую оценку действиям медицинских работников и вынесет окончательное заключение об их законности.
Важное примечание: Любой врач и руководство клиники, нарушившие установленные правила, необоснованно нанесшие ущерб кошельку пациентов или не соблюдавшие медицинскую этику, будут нести строгую ответственность перед законом. Эта система гарантирует права наших соотечественников, обращающихся в больницы за реальным лечением.
Следите за этими позитивными изменениями в медицине нашей страны, резонансными случаями, раскрываемыми «тайными покупателями», последними реформами в системе здравоохранения и самыми актуальными новостями нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!
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