В больницах начинаются контрольные мероприятия через «тайных покупателей»

В системе здравоохранения нашей страны проводятся системные и неожиданные реформы с целью коренного улучшения качества медицинских услуг, оказываемых населению, защиты прав пациентов и обеспечения прозрачности в сфере. Теперь под видом обычных граждан, обращающихся за медицинской помощью, появятся специальные проверяющие. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан совместно с Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей официально внедряют формат изучения деятельности медицинских учреждений «Тайный покупатель».

В рамках этой новой системы, служащей здоровью населения, будут широко использоваться скрытые аудио- и видеозаписывающие устройства для определения качества оказания медицинских услуг и соблюдения установленных правил и процедур.

Будет положен конец лишним расходам и необоснованному назначению лекарств

Главная цель этих своеобразных скрытых рейдов и наблюдений заключается в предотвращении ряда негативных явлений, встречающихся в сфере, и защите пациентов от излишних финансовых трудностей. Система берет под строгий контроль следующие направления:

Борьба с коррупцией: Пресечение случаев вымогательства со стороны медицинских работников;

Необоснованные лекарства и БАДы: Прекращение практики принудительного назначения пациентам ненужных биологически активных добавок в сговоре с фармацевтическими компаниями;

Искусственные анализы: Пресечение проведения гражданам излишних и ненужных медицинских обследований с целью увеличения доходов клиник;

Соблюдение стандартов: Выявление случаев отступления от утвержденных официальных клинических протоколов в процессе лечения.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с механизмом работы новой системы контроля, внедряемой в медицинских учреждениях:

Название проекта проверки Партнерские организации Контролируемые больницы Используемые технические средства Орган, выносящий окончательное заключение Проект «Тайный покупатель» Министерство здравоохранения и Комитет по конкуренции Как государственные, так и частные клиники Скрытое аудио- и видеозаписывающее оборудование Управление комплаенс-контроля

Под контролем как государственные, так и частные клиники!

Этот новый порядок не ограничивается только государственными центральными больницами. Специальные проверки охватят все частные медицинские центры и клиники, действующие в нашей стране. На основании проведенных скрытых рейдов и собранных вещественных доказательств Управление внутреннего аудита и комплаенс-контроля министерства даст правовую оценку действиям медицинских работников и вынесет окончательное заключение об их законности.

Важное примечание: Любой врач и руководство клиники, нарушившие установленные правила, необоснованно нанесшие ущерб кошельку пациентов или не соблюдавшие медицинскую этику, будут нести строгую ответственность перед законом. Эта система гарантирует права наших соотечественников, обращающихся в больницы за реальным лечением.

Следите за этими позитивными изменениями в медицине нашей страны, резонансными случаями, раскрываемыми «тайными покупателями», последними реформами в системе здравоохранения и самыми актуальными новостями нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!