Срочное сообщение: если ваше домашнее животное погибло, не забудьте сообщить государству в течение 7 дней

С 7 августа в Узбекистане к владельцам животных предъявляются новые требования. Если зарегистрированное животное погибло, пало, забито, уничтожено или вывезено за границу, его данные должны быть сняты с электронного учета в семидневный срок.

Владелец животного должен сообщить об этом в районный или городской ветеринарный отдел в электронном виде или лично. На основании обращения уполномоченный сотрудник удалит данные из системы в течение двух рабочих дней.

Согласно закону, содержание или разведение неидентифицированных и незарегистрированных животных не допускается. Каждому животному присваивается индивидуальный номер и оформляется ветеринарный паспорт.