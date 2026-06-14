Дороги покрылись саранчой: даны разъяснения по ситуации

·1·Общество
Дороги покрылись саранчой: даны разъяснения по ситуации

В этом году, как и в последние годы, в западных регионах Узбекистана наблюдается нашествие саранчи.

В социальных сетях распространились видеоролики, снятые на участке трассы А-380, проходящем через Бухарскую область, на которых видно, как внешние части автомобилей и стены зданий покрыты саранчой.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана прокомментировало эти видео, сообщив, что данная ситуация связана с ежегодной сезонной миграцией саранчи, носит локальный характер, и ущерба сельскохозяйственной продукции в регионах не зафиксировано.

В сообщении отмечено, что ситуация с саранчой в этих районах находится под полным контролем министерства и его территориальных управлений, и «поводов для беспокойства нет».

В этой связи напомнили, что ежегодно Министерством по чрезвычайным ситуациям, Агентством по карантину и защите растений и другими причастными организациями в предсезонный и сезонный периоды проводятся химические обработки территорий.

УзбекистанСаранчаМЧСА-380Экология
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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