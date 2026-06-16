В ташкентских автобусах начали проверять кондиционеры
Министерство транспорта и АО «Тошшахартрансксизмат» начали рейдовые мероприятия с целью усиления контроля за качеством пассажирских перевозок в городе Ташкенте.
Сообщается, что в рамках системы брутто-контрактов проверяется соблюдение установленных стандартов комфорта и обслуживания в общественном транспорте столицы.
В ходе контрольных мероприятий особое внимание уделяется работе кондиционеров в автобусах и показателям температуры в салоне.
Согласно установленным требованиям, в летний период температура в салоне автобуса должна поддерживаться на уровне около +26 градусов.
Проверки проводятся непосредственно на маршрутах, а также на конечных остановках.
Одновременно с этим с водителями проводится разъяснительная работа относительно требований брутто-контракта и ответственности за их нарушение.
Согласно новой системе оценки, выплаты автопаркам будут зависеть не только от пройденного расстояния, но и от чистоты салона, технической исправности и соблюдения температурных норм.
По словам ответственных лиц, мониторинг будет проводиться на постоянной основе, а выявленные недостатки будут напрямую влиять на финансирование компаний-перевозчиков.
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