В ташкентских автобусах начали проверять кондиционеры

Министерство транспорта и АО «Тошшахартрансксизмат» начали рейдовые мероприятия с целью усиления контроля за качеством пассажирских перевозок в городе Ташкенте.

Сообщается, что в рамках системы брутто-контрактов проверяется соблюдение установленных стандартов комфорта и обслуживания в общественном транспорте столицы.

В ходе контрольных мероприятий особое внимание уделяется работе кондиционеров в автобусах и показателям температуры в салоне.

Согласно установленным требованиям, в летний период температура в салоне автобуса должна поддерживаться на уровне около +26 градусов.

Проверки проводятся непосредственно на маршрутах, а также на конечных остановках.

Одновременно с этим с водителями проводится разъяснительная работа относительно требований брутто-контракта и ответственности за их нарушение.

Согласно новой системе оценки, выплаты автопаркам будут зависеть не только от пройденного расстояния, но и от чистоты салона, технической исправности и соблюдения температурных норм.

По словам ответственных лиц, мониторинг будет проводиться на постоянной основе, а выявленные недостатки будут напрямую влиять на финансирование компаний-перевозчиков.