Компания Аква Повер выступает Платиновым спонсором инвестиционного форума

В рамках престижного Ташкентского международного инвестиционного форума (ТИИФ-2026), стартовавшего в нашей столице, реализуются важнейшие соглашения и мероприятия в области глобального экономического и энергетического сотрудничества. Одним из таких крупных событий стало участие компании Аква Кентрал Асиа, одного из мировых гигантов в области зеленой энергетики и инфраструктурных проектов, в этом юбилейном форуме в качестве спонсора высшего уровня — Платинового спонсора, что привлекло широкое внимание общественности. Такое стратегическое партнерство высокого уровня наглядно доказывает неоценимую роль международных инвесторов в коренном укреплении современной энергетической инфраструктуры в Узбекистане и во всем Центрально-Азиатском регионе, дальнейшем ускорении притока иностранного капитала и обеспечении устойчивого экономического подъема.

Решительный шаг к переходу на зеленую энергетику и системным реформам

Активное участие международного инвестора в данном форуме свидетельствует о твердом и последовательном стремлении страны полностью поддерживать национальную повестку дня по устойчивому развитию и ускорять процессы перехода к экологически чистой системе зеленой энергетики. В дни юбилейного форума, с целью реализации и практической демонстрации этих благородных целей, в специальной программе компании предусмотрено активное участие в важнейших отраслевых дискуссионных сессиях, международных круглых столах и бизнес-встречах высокого уровня.

В следующей таблице официального экономического и организационного анализа вы можете подробно ознакомиться со стратегическими планами компании Аква Повер в рамках ТИИФ-2026 и деталями организуемых встреч высокого уровня:

Наименование компании-инвестора Официальный спонсорский статус на форуме Место проведения мероприятия высокого уровня Авторитетная организация-партнер Основные стратегические вопросы для обсуждения Главные участники, приглашенные на мероприятие Аква Кентрал Асиа

(Глобальный гигант зеленой энергетики) Платиновый спонсор

(Партнерство высокого уровня) ДжВ Марриотт Хотел Ташкент

(Роскошный отель в столице) Совет иностранных инвесторов

(Международная экономическая платформа) Модернизация энергетической сети, расширение возобновляемых источников энергии, тарифные реформы и правовая база Крупные руководители, инфраструктурные инвесторы и отраслевые регуляторы

Эксклюзивный бизнес-завтрак высокого уровня в ДжВ Марриотт Хотел Ташкент

В рамках этих престижных мероприятий и стратегических планов компания Аква в тесном сотрудничестве с Советом иностранных инвесторов организует официальный специальный бизнес-завтрак (Бусинесс Бреакфаст) в одном из самых роскошных мест столицы — отеле ДжВ Марриотт Хотел Ташкент.

Значимость бизнес-завтрака: Данная встреча высокого уровня послужит для детального анализа вопросов полной модернизации энергетической сети страны на основе современных требований, резкого расширения объемов возобновляемых источников энергии, последовательного продолжения тарифных реформ в системе, а также дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для привлечения в Узбекистан крупных долгосрочных капиталов. Эта площадка для диалога имеет историческое значение для нашей экономики, так как объединяет за одним столом самых влиятельных руководителей мира, ведущих инфраструктурных инвесторов и главных регуляторов отрасли.

Следите за последними мега-проектами в энергетических системах Узбекистана и Центральной Азии, эксклюзивными многомиллиардными контрактами, подписываемыми на площадках ТИИФ-2026, деталями новых зеленых инвестиций компании Аква Повер и самыми надежными и оперативными новостями мира финансов вместе с нами на страницах Замин!