Видео о молоке с «завтрашней датой» привлекло внимание общественности в сети
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Случай с молочной продукцией в одном из магазинов города Карши Кашкадарьинской области стал поводом для обсуждения в социальных сетях.
На видео девушка утверждает, что на молоке, купленном 15 июня, дата производства указана как 16 июня. По её словам, продукт, отмеченный как «свежий», быстро испортился и прокис.
Однако на видео самом молоке, его упаковке или дате четко не показано. В связи с этим по данной ситуации высказываются разные мнения.
Некоторые пользователи расценивают это как возможное нарушение, в то время как другие считают видео шуткой или постановкой ради контента.
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