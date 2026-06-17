Видео о молоке с «завтрашней датой» привлекло внимание общественности в сети

Случай с молочной продукцией в одном из магазинов города Карши Кашкадарьинской области стал поводом для обсуждения в социальных сетях.

На видео девушка утверждает, что на молоке, купленном 15 июня, дата производства указана как 16 июня. По её словам, продукт, отмеченный как «свежий», быстро испортился и прокис.

Однако на видео самом молоке, его упаковке или дате четко не показано. В связи с этим по данной ситуации высказываются разные мнения.

Некоторые пользователи расценивают это как возможное нарушение, в то время как другие считают видео шуткой или постановкой ради контента.