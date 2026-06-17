В Ташкенте пройдет фестиваль, посвященный Международному дню йоги
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21 июня в парке Кентрал Парк города Ташкента состоится масштабный фестиваль, посвященный Международному дню йоги.
Мероприятие рассчитано на участников разных возрастов: в нем могут принять участие как новички, так и опытные практики йоги.
В программе фестиваля предусмотрено традиционное занятие по хатха-йоге с участием специального гостя — преподавателя и философа Анны Весны.
Также для участников будут организованы занятия по общему протоколу йоги, медитации на открытом воздухе и специальные программы йоги для детей.
В рамках мероприятия планируется проведение мастер-классов на различные темы, а также ярмарка.
По сообщению организаторов, участие в фестивале бесплатное.
Для посещения мероприятия требуется предварительная регистрация.
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