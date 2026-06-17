В Ташкенте пройдет фестиваль, посвященный Международному дню йоги

·29·Общество
В Ташкенте пройдет фестиваль, посвященный Международному дню йоги

21 июня в парке Кентрал Парк города Ташкента состоится масштабный фестиваль, посвященный Международному дню йоги.

Мероприятие рассчитано на участников разных возрастов: в нем могут принять участие как новички, так и опытные практики йоги.

В программе фестиваля предусмотрено традиционное занятие по хатха-йоге с участием специального гостя — преподавателя и философа Анны Весны.

Также для участников будут организованы занятия по общему протоколу йоги, медитации на открытом воздухе и специальные программы йоги для детей.

В рамках мероприятия планируется проведение мастер-классов на различные темы, а также ярмарка.

По сообщению организаторов, участие в фестивале бесплатное.

Для посещения мероприятия требуется предварительная регистрация.

ТашкентКентрал ПаркАнна Весна
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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