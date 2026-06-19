В Навои засыпание за рулем закончилось трагедией

·13·Общество
В Навои засыпание за рулем закончилось трагедией

Дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 10 июня в Томдийском районе Навоийской области, закончилось трагически. Водитель автомобиля Кобалт, заснувший за рулем, скончался в больнице. Об этом сообщило Управление внутренних дел области.

Сообщается, что водитель, получивший множественные травмы в результате ДТП, был госпитализирован. Однако, несмотря на оказанную врачами медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.

Отмечается, что данный случай был обсужден и по месту работы водителя, где были детально проанализированы основные факторы, приведшие к аварии.

Компетентные органы дали рекомендации водителям не управлять транспортным средством в состоянии усталости, соблюдать установленный скоростной режим, по возможности пользоваться общественным транспортом и не выезжать в дальние поездки без полноценного отдыха после работы.

Также было особо отмечено, что однообразие пейзажа на длинных автомобильных дорогах в пустынных зонах может привести к быстрому утомлению глаз и сонливости, что чревато тяжелыми и печальными последствиями.

По данным УВД, с начала 2026 года в Навоийской области зафиксировано 10 ДТП, связанных с засыпанием водителей за рулем. В результате этих происшествий погибли 3 человека, еще 12 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Навоийская областьКобалтТомдийский район
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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