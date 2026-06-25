В Самарканде парень без прав разогнался на большой скорости по улице махалли

В Ургутском районе Самаркандской области выявлен молодой человек, который управлял автомобилем Кобалт на высокой скорости по узкой улице в жилом секторе, не имея водительского удостоверения.

По данным областного управления безопасности дорожного движения, парень управлял автомобилем со скоростью примерно 130 км/ч. Видеозапись нарушения была опубликована его друзьями в социальных сетях.

Именно с помощью этого видео правоохранительные органы оперативно установили личность водителя. В ходе проверки выяснилось, что у молодого человека нет водительского удостоверения.

По данному факту в отношении него были составлены административные протоколы за управление транспортным средством без соответствующих документов и грубое нарушение установленного скоростного режима.

Сообщается, что собранные материалы направлены в судебные органы для законной оценки и принятия соответствующих мер.