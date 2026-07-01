В Кашкадарье изнасиловали 14-летнюю девочку, задержаны четыре человека

В Яккабагском районе Кашкадарьинской области четыре человека были задержаны в связи с совершением тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней девочки. Правоохранительными органами по данному факту проводятся широкомасштабные следственные действия.

По предварительным данным, 7 июня текущего года четверо мужчин в возрасте 23, 22, 21 и 20 лет посадили 14-летнюю девочку в автомобиль марки Дамас и вывезли за пределы населенного пункта. Согласно данным следствия, там в отношении девочки было совершено тяжкое преступление.

После получения сообщения о происшествии следственно-оперативная группа отдела внутренних дел Яккабагского района осмотрела место происшествия и собрала вещественные доказательства, имеющие значение для дела. Также назначены судебно-медицинская, биологическая и психологическая экспертизы.

Изначально по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 128 Уголовного кодекса. Впоследствии, на основании собранных доказательств, дело было переквалифицировано по пункту «а» части 3 статьи 118 Уголовного кодекса.

Следственными органами четырем подозреваемым предъявлены обвинения по данной статье, они задержаны в процессуальном порядке.

Сообщается, что уголовное дело взято на особый контроль Департаментом следствия. Было заявлено, что после завершения первоначальных следственных действий в отношении лиц, чья вина будет доказана, будут приняты соответствующие меры в рамках закона.

Правоохранительные органы сообщили, что исходя из интересов следствия, другая информация по делу на данный момент не разглашается.