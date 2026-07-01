В Кашкадарье изнасиловали 14-летнюю девочку, задержаны четыре человека

·44·Общество
В Кашкадарье изнасиловали 14-летнюю девочку, задержаны четыре человека

В Яккабагском районе Кашкадарьинской области четыре человека были задержаны в связи с совершением тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней девочки. Правоохранительными органами по данному факту проводятся широкомасштабные следственные действия.

По предварительным данным, 7 июня текущего года четверо мужчин в возрасте 23, 22, 21 и 20 лет посадили 14-летнюю девочку в автомобиль марки Дамас и вывезли за пределы населенного пункта. Согласно данным следствия, там в отношении девочки было совершено тяжкое преступление.

После получения сообщения о происшествии следственно-оперативная группа отдела внутренних дел Яккабагского района осмотрела место происшествия и собрала вещественные доказательства, имеющие значение для дела. Также назначены судебно-медицинская, биологическая и психологическая экспертизы.

Изначально по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 128 Уголовного кодекса. Впоследствии, на основании собранных доказательств, дело было переквалифицировано по пункту «а» части 3 статьи 118 Уголовного кодекса.

Следственными органами четырем подозреваемым предъявлены обвинения по данной статье, они задержаны в процессуальном порядке.

Сообщается, что уголовное дело взято на особый контроль Департаментом следствия. Было заявлено, что после завершения первоначальных следственных действий в отношении лиц, чья вина будет доказана, будут приняты соответствующие меры в рамках закона.

Правоохранительные органы сообщили, что исходя из интересов следствия, другая информация по делу на данный момент не разглашается.

КашкадарьяЯккабагДамас
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удараУжасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удараСегодня, 10:08После одного звонка водитель Гентра лишился автомобиляПосле одного звонка водитель Гентра лишился автомобиляСегодня, 03:56На поддержку молодежных инициатив выделят 50 миллиардов сумовНа поддержку молодежных инициатив выделят 50 миллиардов сумовВчера, 15:19В Ташкенте временно приостановлена деятельность незаконного частного детского садаВ Ташкенте временно приостановлена деятельность незаконного частного детского садаВчера, 13:53В Хорезме мужчина оказался засыпан землей во время строительстваВ Хорезме мужчина оказался засыпан землей во время строительстваВчера, 12:497-летний ребенок управлял грузовиком Хово7-летний ребенок управлял грузовиком ХовоВчера, 12:44
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС