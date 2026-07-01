Почему 650 кг колбасы развернули на границе

Пограничный ветеринарный контрольный пункт «Достлик» в Ошской области Кыргызстана не допустил ввоз 650 килограммов колбасных изделий из Узбекистана.

В ходе проверки было установлено, что продукция не имеет маркировки и не соответствует установленным ветеринарно-санитарным требованиям.

Продукция прошла проверку на границе

Инцидент произошел на контрольном пункте «Достлик», расположенном на кыргызско-узбекской государственной границе.

По данным Министерства сельского хозяйства Кыргызстана, колбасные изделия, ввозимые из Узбекистана, были осмотрены ветеринарными инспекторами.

Отсутствовала маркировка

В результате проверки было выявлено отсутствие соответствующей маркировки на 650 килограммах колбасных изделий.

Также было отмечено, что груз не соответствует ветеринарным и санитарным требованиям Евразийского экономического союза.

Ввоз в Кыргызстан запрещен

После выявления нарушений ввоз продукции на территорию Кыргызстана не был разрешен.

«На основании выявленных нарушений ввоз грузов в Кыргызскую Республику был запрещен», — говорится в сообщении министерства.

Инспекторы составили соответствующие акты по данному случаю.

Груз возвращен в Узбекистан

После оформления всех документов колбасные изделия были отправлены обратно в Узбекистан через пограничный ветеринарный контрольный пункт «Достлик».

Информация Детали Продукт Колбасные изделия Вес 650 кг Контрольный пункт «Достлик» Причина Отсутствие маркировки и несоответствие требованиям Результат Возвращено в Узбекистан

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана официально сообщило о запрете ввоза продукции в страну.