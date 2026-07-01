Почему 650 кг колбасы развернули на границе

·12·Общество
Почему 650 кг колбасы развернули на границе

Пограничный ветеринарный контрольный пункт «Достлик» в Ошской области Кыргызстана не допустил ввоз 650 килограммов колбасных изделий из Узбекистана.

В ходе проверки было установлено, что продукция не имеет маркировки и не соответствует установленным ветеринарно-санитарным требованиям.

Продукция прошла проверку на границе

Инцидент произошел на контрольном пункте «Достлик», расположенном на кыргызско-узбекской государственной границе.

По данным Министерства сельского хозяйства Кыргызстана, колбасные изделия, ввозимые из Узбекистана, были осмотрены ветеринарными инспекторами.

Отсутствовала маркировка

В результате проверки было выявлено отсутствие соответствующей маркировки на 650 килограммах колбасных изделий.

Также было отмечено, что груз не соответствует ветеринарным и санитарным требованиям Евразийского экономического союза.

Ввоз в Кыргызстан запрещен

После выявления нарушений ввоз продукции на территорию Кыргызстана не был разрешен.

«На основании выявленных нарушений ввоз грузов в Кыргызскую Республику был запрещен», — говорится в сообщении министерства.

Инспекторы составили соответствующие акты по данному случаю.

Груз возвращен в Узбекистан

После оформления всех документов колбасные изделия были отправлены обратно в Узбекистан через пограничный ветеринарный контрольный пункт «Достлик».

Информация

Детали

Продукт

Колбасные изделия

Вес

650 кг

Контрольный пункт

«Достлик»

Причина

Отсутствие маркировки и несоответствие требованиям

Результат

Возвращено в Узбекистан

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана официально сообщило о запрете ввоза продукции в страну.

КыргызстанУзбекистанДустликЕвразийский экономический союз
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Яккабаге четверо задержаны по подозрению в изнасиловании девочки-подросткаВ Яккабаге четверо задержаны по подозрению в изнасиловании девочки-подросткаСегодня, 13:18В Кашкадарье изнасиловали 14-летнюю девочку, задержаны четыре человекаВ Кашкадарье изнасиловали 14-летнюю девочку, задержаны четыре человекаСегодня, 12:34Ужасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удараУжасное столкновение в Ташкенте: Лакетти разорвало пополам от удараСегодня, 10:08После одного звонка водитель Гентра лишился автомобиляПосле одного звонка водитель Гентра лишился автомобиляСегодня, 03:56На поддержку молодежных инициатив выделят 50 миллиардов сумовНа поддержку молодежных инициатив выделят 50 миллиардов сумовВчера, 15:19В Ташкенте временно приостановлена деятельность незаконного частного детского садаВ Ташкенте временно приостановлена деятельность незаконного частного детского садаВчера, 13:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
Огромное море, появившееся посреди пустыни в Узбекистане, удивляет всех
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
В Бухаре обнаружили редкое существо из эпохи динозавров
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
BBC и CNN готовят материалы об Исфандияре
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
Знакомство в ПУБГ завершилось свадьбой
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
В детском саду детям дали бананы только для фото, а затем отобрали
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
Отдыхающие в Чарваке были удивлены, увидев звезду «Манчестер Юнайтед»
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС
В Бухаре трагически погибла 15-летняя девушка, набравшая 8 баллов на ИЭЛТС