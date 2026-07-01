Почему 650 кг колбасы развернули на границе
Пограничный ветеринарный контрольный пункт «Достлик» в Ошской области Кыргызстана не допустил ввоз 650 килограммов колбасных изделий из Узбекистана.
В ходе проверки было установлено, что продукция не имеет маркировки и не соответствует установленным ветеринарно-санитарным требованиям.
Продукция прошла проверку на границе
Инцидент произошел на контрольном пункте «Достлик», расположенном на кыргызско-узбекской государственной границе.
По данным Министерства сельского хозяйства Кыргызстана, колбасные изделия, ввозимые из Узбекистана, были осмотрены ветеринарными инспекторами.
Отсутствовала маркировка
В результате проверки было выявлено отсутствие соответствующей маркировки на 650 килограммах колбасных изделий.
Также было отмечено, что груз не соответствует ветеринарным и санитарным требованиям Евразийского экономического союза.
Ввоз в Кыргызстан запрещен
После выявления нарушений ввоз продукции на территорию Кыргызстана не был разрешен.
«На основании выявленных нарушений ввоз грузов в Кыргызскую Республику был запрещен», — говорится в сообщении министерства.
Инспекторы составили соответствующие акты по данному случаю.
Груз возвращен в Узбекистан
После оформления всех документов колбасные изделия были отправлены обратно в Узбекистан через пограничный ветеринарный контрольный пункт «Достлик».
Информация
Детали
Продукт
Колбасные изделия
Вес
650 кг
Контрольный пункт
«Достлик»
Причина
Отсутствие маркировки и несоответствие требованиям
Результат
Возвращено в Узбекистан
Министерство сельского хозяйства Кыргызстана официально сообщило о запрете ввоза продукции в страну.
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