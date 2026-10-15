В Андижане после драки трех учениц классный руководитель лишился своей должности

В школе № 11 Алтынкульского района Андижанской области произошла драка между тремя ученицами. После инцидента классный руководитель, допустивший упущения в контроле за ситуацией в классе, был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства дошкольного и школьного образования Дилфуза Собирова.

По данным министерства, инцидент произошел 13 октября около 14:00, во время перемены. Между тремя ученицами возникло взаимное недопонимание, переросшее в драку.

По данному факту было проведено обсуждение с участием ответственных лиц районного отдела дошкольного и школьного образования, инспектора-профилактики, руководства школы и родителей учениц.

По итогам беседы в отношении родителей школьниц были оформлены соответствующие документы на основании статьи 47 Кодекса об административной ответственности. Данная статья связана с неисполнением родителями обязанностей по воспитанию и обучению детей.

Кроме того, в связи с допущенными упущениями в контроле за атмосферой в классе и поведением учащихся классный руководитель Ш.Н. была освобождена от занимаемой должности.