В Тайлакском районе Самаркандской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти учеников восьмого класса. Ученик, управлявший автомобилем Lacetti, врезался в дерево на обочине дороги. В результате аварии один из детей скончался в больнице, сообщает Gazeta.

Инцидент произошел 13 ноября примерно в 01:30 на дороге за пределами населенного пункта. Как сообщили в Управлении дошкольного и школьного образования Самаркандской области, все находившиеся в автомобиле дети были учениками 15-й школы.

После ДТП пострадавшие школьники были доставлены в больницу. Один из них скончался в медучреждении. Остальным детям была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой.

По данным областного Управления безопасности дорожного движения, автомобилем управлял один из школьников. Он врезался в тутовое дерево на обочине. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

В статье отмечается, что в Узбекистане нередки случаи нарушений, связанных с допуском несовершеннолетних к управлению автомобилем. Начальник Службы безопасности дорожного движения МВД Муродбек Шерлиев сообщил, что в 2025 году было выявлено около 2500 случаев передачи управления автомобилем детям в возрасте 14–16 лет. В результате этих инцидентов 44 человека погибли, 101 получил травмы.

25 мая текущего года, в день «последнего звонка», по всей стране было зафиксировано 238 случаев управления автомобилями школьниками.

Кроме того, в феврале в Ташкенте автомобиль BMW под управлением ученика 10-го класса сбил инспектора ДПС. В результате этого ДТП инспектор скончался.