Свертки в автомобиле Matiz: каковы подробности спецоперации в Андижане?
В Андижанской области была успешно проведена масштабная спецоперация, направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. В рамках месячника «Безопасная и здоровая страна», организованного совместными усилиями областного таможенного управления, Службы государственной безопасности (СГБ) и органов внутренних дел, была пресечена торговля наркотическим веществом «гашиш» общим весом 377 граммов.
Свертки, найденные у пассажира и в автомобиле Matiz
Спецоперация проводилась поэтапно на территории города Андижана и Андижанского района. На основании оперативной информации, полученной сотрудниками правоохранительных органов, были выявлены следующие факты:
Осмотр автомобиля: В махалле «Кушарик» города Андижана был остановлен автомобиль марки «Matiz» под управлением гражданина, ранее уже попадавшего в поле зрения правоохранительных органов. В ходе досмотра с участием понятых в кармане водителя были обнаружены 3 свертка с наркотическим веществом.
Досмотр пассажира: При личном досмотре 40-летнего пассажира, находившегося в салоне автомобиля, у него был обнаружен еще 1 сверток с «гашишем».
Этапы спецоперации
Выявленные факты и улики
Место проведения досмотра
Махалля «Кушарик» города Андижана и Андижанский район
Транспортное средство
Водитель и пассажир автомобиля марки «Matiz»
Тайник
Крыша курятника в доме подозреваемого
Изъятые улики
Всего 377 граммов наркотического средства «гашиш»
Наркотики, спрятанные на крыше курятника
Оперативно-розыскные мероприятия были продолжены, и с участием понятых был проведен осмотр жилого дома одного из задержанных в Андижанском районе. В ходе обыска на крыше курятника во дворе дома были обнаружены еще 5 свертков с «гашишем», которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.
В общей сложности у правонарушителей было изъято 377 граммов наркотического вещества. В настоящее время таможенными органами по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся детальные следственно-оперативные действия.
Как вы считаете, какие меры необходимо предпринять для усиления подобных спецопераций правоохранительных органов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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