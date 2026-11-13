Свертки в автомобиле Matiz: каковы подробности спецоперации в Андижане?

Спецоперация проводилась поэтапно на территории города Андижана и Андижанского района. На основании оперативной информации, полученной сотрудниками правоохранительных органов, были выявлены следующие факты:

В Андижанской области была успешно проведена масштабная спецоперация, направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. В рамках месячника «Безопасная и здоровая страна» , организованного совместными усилиями областного таможенного управления, Службы государственной безопасности (СГБ) и органов внутренних дел, была пресечена торговля наркотическим веществом «гашиш» общим весом 377 граммов .

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Осмотр автомобиля: В махалле «Кушарик» города Андижана был остановлен автомобиль марки «Matiz» под управлением гражданина, ранее уже попадавшего в поле зрения правоохранительных органов. В ходе досмотра с участием понятых в кармане водителя были обнаружены 3 свертка с наркотическим веществом.

Досмотр пассажира: При личном досмотре 40-летнего пассажира, находившегося в салоне автомобиля, у него был обнаружен еще 1 сверток с «гашишем».

Этапы спецоперации Выявленные факты и улики Место проведения досмотра Махалля «Кушарик» города Андижана и Андижанский район Транспортное средство Водитель и пассажир автомобиля марки «Matiz» Тайник Крыша курятника в доме подозреваемого Изъятые улики Всего 377 граммов наркотического средства «гашиш»

Наркотики, спрятанные на крыше курятника

Оперативно-розыскные мероприятия были продолжены, и с участием понятых был проведен осмотр жилого дома одного из задержанных в Андижанском районе. В ходе обыска на крыше курятника во дворе дома были обнаружены еще 5 свертков с «гашишем», которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

В общей сложности у правонарушителей было изъято 377 граммов наркотического вещества. В настоящее время таможенными органами по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся детальные следственно-оперативные действия.

Как вы считаете, какие меры необходимо предпринять для усиления подобных спецопераций правоохранительных органов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков? Оставляйте свое мнение в комментариях!