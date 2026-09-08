В Ташкенте проверяют инцидент с участием ученика 3-го класса

·85·Общество
В Ташкенте проверяют инцидент с участием ученика 3-го класса

Правоохранительные органы проводят проверку по факту серьезного инцидента с участием ученика 3-го класса в школе № 151 Яшнабадского района города Ташкента. Ребенок был доставлен в больницу после того, как старшеклассники в школе силой заставили его положить в рот неизвестный предмет.

По словам родителей, ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, ему была проведена хирургическая операция. Однако в официальном заявлении Ташкентского городского управления дошкольного и школьного образования отмечается, что некоторые детали происшествия в настоящее время находятся в рамках расследования правоохранительных органов.

Когда и где произошел инцидент?

По данным Ташкентского городского управления дошкольного и школьного образования, инцидент произошел 2 сентября.

В официальной информации сообщается, что когда ученик 3-го класса школы № 151 Т. М. вышел в школьный туалет, старшеклассники засунули ему в рот неизвестный предмет.

Спустя несколько дней самочувствие ребенка ухудшилось.

5 сентября его мать обратилась в больницу. В ходе обследования в организме ребенка было обнаружено инородное тело.

В настоящее время ученику оказана необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Что говорят родители?

В информации, распространенной матерью ребенка, говорится, что двое учеников под угрозой заставили ее сына проглотить металлический магнитный браслет.

В заявлении родителей также утверждается, что ребенку была проведена хирургическая операция.

Однако все детали этой информации пока не подтверждены результатами официального расследования.

Поэтому причины происшествия, количество участвовавших в нем школьников и правовая оценка их действий станут известны после завершения проверки.

Что делают администрация школы и правоохранительные органы?

Ташкентское городское управление дошкольного и школьного образования отреагировало на распространившиеся сообщения.

В настоящее время:

  • ребенку оказана необходимая медицинская помощь;

  • сообщено, что его здоровье находится в удовлетворительном состоянии;

  • правоохранительные органы проводят доследственную проверку по данному факту;

  • по итогам проверки пообещали предоставить дополнительную информацию.

Таким образом, главная задача на данный момент — выяснить все обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку.

Почему эта ситуация серьезна?

Школа — это среда, где дети должны чувствовать себя в безопасности. Если шутки, давление или «игры» между учениками создают угрозу здоровью ребенка, это нельзя расценивать как обычную шалость.

Особенно учитывая, что силы между учеником младших классов и детьми постарше могут быть неравны. В связи с этим крайне важно обеспечивать безопасность детей в школе, а также вовремя выявлять факты принуждения и давления.

На что следует обратить внимание родителям?

Подобные происшествия могут повлиять на поведение и настроение ребенка в школе. Поэтому родителям важно вести с ребенком открытый диалог.

Рекомендуется обращать внимание на следующие признаки:

  • страх перед школой или резкое нежелание ее посещать;

  • необычное для ребенка тревожное поведение;

  • избегание разговоров об определенных учениках;

  • непонятные травмы или жалобы на здоровье;

  • появление таких фраз, как «никому об этом не рассказывай».

В подобной ситуации вместо того, чтобы ругать или обвинять ребенка, важно спокойно выслушать его и при необходимости обратиться к администрации школы и специалистам.

Ответ на самый главный вопрос

На данный момент все детали происшествия официально не раскрыты. По информации Ташкентского городского управления дошкольного и школьного образования, состояние ученика 3-го класса удовлетворительное, правоохранительные органы ведут доследственную проверку по факту инцидента.

Заявления родителей о тяжелой хирургической операции и о том, что ребенка заставили проглотить магнитный предмет, должны быть уточнены в рамках проверки с правовой и доказательной точек зрения.

Результаты проверки определят истинные причины происшествия и то, как будут квалифицированы действия лиц, в нем участвовавших.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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