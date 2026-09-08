В Ташкенте проверяют инцидент с участием ученика 3-го класса
Правоохранительные органы проводят проверку по факту серьезного инцидента с участием ученика 3-го класса в школе № 151 Яшнабадского района города Ташкента. Ребенок был доставлен в больницу после того, как старшеклассники в школе силой заставили его положить в рот неизвестный предмет.
По словам родителей, ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, ему была проведена хирургическая операция. Однако в официальном заявлении Ташкентского городского управления дошкольного и школьного образования отмечается, что некоторые детали происшествия в настоящее время находятся в рамках расследования правоохранительных органов.
Когда и где произошел инцидент?
По данным Ташкентского городского управления дошкольного и школьного образования, инцидент произошел 2 сентября.
В официальной информации сообщается, что когда ученик 3-го класса школы № 151 Т. М. вышел в школьный туалет, старшеклассники засунули ему в рот неизвестный предмет.
Спустя несколько дней самочувствие ребенка ухудшилось.
5 сентября его мать обратилась в больницу. В ходе обследования в организме ребенка было обнаружено инородное тело.
В настоящее время ученику оказана необходимая медицинская помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Что говорят родители?
В информации, распространенной матерью ребенка, говорится, что двое учеников под угрозой заставили ее сына проглотить металлический магнитный браслет.
В заявлении родителей также утверждается, что ребенку была проведена хирургическая операция.
Однако все детали этой информации пока не подтверждены результатами официального расследования.
Поэтому причины происшествия, количество участвовавших в нем школьников и правовая оценка их действий станут известны после завершения проверки.
Что делают администрация школы и правоохранительные органы?
Ташкентское городское управление дошкольного и школьного образования отреагировало на распространившиеся сообщения.
В настоящее время:
ребенку оказана необходимая медицинская помощь;
сообщено, что его здоровье находится в удовлетворительном состоянии;
правоохранительные органы проводят доследственную проверку по данному факту;
по итогам проверки пообещали предоставить дополнительную информацию.
Таким образом, главная задача на данный момент — выяснить все обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку.
Почему эта ситуация серьезна?
Школа — это среда, где дети должны чувствовать себя в безопасности. Если шутки, давление или «игры» между учениками создают угрозу здоровью ребенка, это нельзя расценивать как обычную шалость.
Особенно учитывая, что силы между учеником младших классов и детьми постарше могут быть неравны. В связи с этим крайне важно обеспечивать безопасность детей в школе, а также вовремя выявлять факты принуждения и давления.
На что следует обратить внимание родителям?
Подобные происшествия могут повлиять на поведение и настроение ребенка в школе. Поэтому родителям важно вести с ребенком открытый диалог.
Рекомендуется обращать внимание на следующие признаки:
страх перед школой или резкое нежелание ее посещать;
необычное для ребенка тревожное поведение;
избегание разговоров об определенных учениках;
непонятные травмы или жалобы на здоровье;
появление таких фраз, как «никому об этом не рассказывай».
В подобной ситуации вместо того, чтобы ругать или обвинять ребенка, важно спокойно выслушать его и при необходимости обратиться к администрации школы и специалистам.
Ответ на самый главный вопрос
На данный момент все детали происшествия официально не раскрыты. По информации Ташкентского городского управления дошкольного и школьного образования, состояние ученика 3-го класса удовлетворительное, правоохранительные органы ведут доследственную проверку по факту инцидента.
Заявления родителей о тяжелой хирургической операции и о том, что ребенка заставили проглотить магнитный предмет, должны быть уточнены в рамках проверки с правовой и доказательной точек зрения.
Результаты проверки определят истинные причины происшествия и то, как будут квалифицированы действия лиц, в нем участвовавших.
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