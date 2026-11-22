Школьники из Кашкадарьи продолжают демонстрировать высокие результаты на международной образовательной арене. На этот раз ученик 10-го класса Президентской школы в городе Карши Хушнудбек Носиров сумел набрать максимальные 1600 баллов на международном экзамене SAT.

SAT — это один из стандартизированных экзаменов, используемых при поступлении в зарубежные высшие учебные заведения, особенно в университеты США. В нем оцениваются знания учащихся по математике, а также чтению и письму. Максимальный результат на экзамене составляет 1600 баллов.

Это достижение Хушнудбека стало радостной новостью и для системы образования Кашкадарьи. Примечательно, что он не единственный ученик в области, показавший максимальный результат на экзамене SAT.

Ранее Муроджон Халимов, ученик 11-го класса специализированной школы в Касанском районе, также набрал 1600 баллов на SAT.

Таким образом, двое школьников из Кашкадарьи показали наивысший результат на престижном международном экзамене. Это демонстрирует стремление молодежи к знаниям и их потенциал для конкуренции на международном уровне.