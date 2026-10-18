В Ташкенте внутри игрушки в виде младенца обнаружили наркотики

В Ташкенте задержали 56-летнюю женщину, которая пыталась провезти наркотики, спрятав их внутри игрушки в форме младенца. Она подозревается в планировании сбыта в столице гашиша, привезенного из Ферганской области.

По данным Главного управления внутренних дел Ташкентской области, инцидент был выявлен в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью и Отдела внутренних дел города Нурафшан.

На территории Бектемирского района был остановлен и досмотрен автомобиль марки «Nexia-3». Среди вещей находившейся в машине женщины Г.А., 1970 года рождения, была обнаружена игрушка в виде младенца. Тот факт, что она оказалась тяжелее обычного, вызвал у сотрудников подозрения.

В ходе досмотра выяснилось, что внутри игрушки были спрятаны наркотические вещества, расфасованные в восемь упаковок. Вес каждой упаковки составил 100–150 граммов. Согласно предварительным данным дознания, женщина приобрела это вещество в Ферганской области и везла в Ташкент на продажу. Водитель автомобиля заявил, что работает в службе такси и до этого не был знаком с женщиной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 273 Уголовного кодекса. В настоящее время ведутся следственные действия.