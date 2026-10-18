В Ташкенте внутри игрушки в виде младенца обнаружили наркотики

·26·Общество
В Ташкенте внутри игрушки в виде младенца обнаружили наркотики

В Ташкенте задержали 56-летнюю женщину, которая пыталась провезти наркотики, спрятав их внутри игрушки в форме младенца. Она подозревается в планировании сбыта в столице гашиша, привезенного из Ферганской области.

По данным Главного управления внутренних дел Ташкентской области, инцидент был выявлен в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью и Отдела внутренних дел города Нурафшан.

На территории Бектемирского района был остановлен и досмотрен автомобиль марки «Nexia-3». Среди вещей находившейся в машине женщины Г.А., 1970 года рождения, была обнаружена игрушка в виде младенца. Тот факт, что она оказалась тяжелее обычного, вызвал у сотрудников подозрения.

В ходе досмотра выяснилось, что внутри игрушки были спрятаны наркотические вещества, расфасованные в восемь упаковок. Вес каждой упаковки составил 100–150 граммов. Согласно предварительным данным дознания, женщина приобрела это вещество в Ферганской области и везла в Ташкент на продажу. Водитель автомобиля заявил, что работает в службе такси и до этого не был знаком с женщиной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 273 Уголовного кодекса. В настоящее время ведутся следственные действия.

ТашкентФерганская областьнаркотическое веществоБектемирский район
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

За звонками «Вы победитель!» скрывалось мошенничество на 300 млн сумовЗа звонками «Вы победитель!» скрывалось мошенничество на 300 млн сумов30 сентября 14:29В Ташкенте пешеход погиб под колесами автобусаВ Ташкенте пешеход погиб под колесами автобуса6 июня 22:42В Ташкенте налоговые инспекторы задержаны при получении взяткиВ Ташкенте налоговые инспекторы задержаны при получении взятки26 мая 12:09Где выше спрос на финансовые услуги? ТОП-14 рейтингГде выше спрос на финансовые услуги? ТОП-14 рейтинг29 июня 15:00Спецоперация СГБ в Фергане и Намангане: пресечен оборот 2,6 кг гашишаСпецоперация СГБ в Фергане и Намангане: пресечен оборот 2,6 кг гашиша28 сентября 11:09В Ташкенте раскрыта крупная сеть распространения психотропных веществ и наркотиков!В Ташкенте раскрыта крупная сеть распространения психотропных веществ и наркотиков!9 августа 16:17
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
На Чорсу мальчик, певший песни и просивший деньги, был задержан сотрудниками Национальной гвардии
Поисковые мероприятия продолжаются
Поисковые мероприятия продолжаются
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
В Намангане предоставлены дополнительные данные по делу в отношении 5-летней девочки
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
75-килограммовый арбуз! Выращенный в Узбекистане гигантский бахчевой плод удивил всех
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?