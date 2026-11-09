В Ташкенте разоблачена семейная пара «закладчиков» и наркосеть, изъяты наркотические средства

Сотрудники Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности провели масштабные оперативные мероприятия на территории города Ташкента и Ташкентской области. В результате спецоперации была пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся распространением наркотических средств методом «закладок».

Среди задержанных — молодая семейная пара, распространявшая наркотики в Сергелийском районе, а также ранее судимые лица, управлявшие подпольным интернет-магазином.

От «Spark» в Сергели до подпольной лаборатории в Мирзо-Улугбекском районе

Оперативные мероприятия проводились по нескольким направлениям, что позволило выявить основные звенья сети:

Семейная пара в «Spark»: В Сергелийском районе супруги 1996 и 1999 годов рождения были задержаны с поличным во время размещения «закладок» в своем автомобиле;

Организатор интернет-магазина: Арестован администратор интернет-магазина 1987 года рождения, ранее судимый, который координировал основную деятельность группы, а также его сообщники;

Склад вещественных доказательств: При обыске одной из квартир в Мирзо-Улугбекском районе было обнаружено большое количество тяжелых наркотических и синтетических веществ, подготовленных к сбыту. В частности, изъяты «опий» в двух пластиковых контейнерах и расфасованные вещества;

Очередное звено в Кибрае: Также в Кибрайском районе Ташкентской области был задержан еще один «закладчик», связанный с этой же сетью, в его машине было изъято наркотическое средство «гашиш».

Изъятые вещества и специальное оборудование

Наименование / Вид вещества Количество Степень опасности / Примечание Экстракт «опия» 2 килограмма Тяжелое наркотическое средство «Гашиш» 550 граммов (+40 г) Обнаружено в квартире и автомобилях «Мефедрон» 100 граммов Особо опасный синтетический наркотик Средства упаковки 1000 зип-пакетов Предназначены для фасовки по дозам Измерительное оборудование Электронные весы Специальное оборудование для точного взвешивания

Предотвращено распространение 26 300 доз, возбуждены уголовные дела

По данным правоохранительных органов, благодаря проведенной неотложной операции было предотвращено попадание на черный рынок и в руки молодежи 26 300 доз наркотических средств.

По всем данным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время проводятся первичные следственные действия по выявлению других членов данной подпольной сети и каналов поступления наркотических средств на территорию республики.