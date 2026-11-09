В Ташкенте супруги прятали наркотики внутри плюшевого медведя

·52·Общество
В Ташкенте супруги прятали наркотики внутри плюшевого медведя

В Сергелийском районе Ташкента задержаны супруги и их сообщник, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств. В арендованной ими квартире в Чиланзарском районе были обнаружены наркотики, спрятанные внутри плюшевого медведя.

Установлено, что супруги и их сообщник передвигались на автомобиле Matiz и занимались распространением наркотиков путем создания «закладок». В ходе оперативного мероприятия у них было изъято 50 свертков гашиша.

При обыске в квартире, которую арендовали подозреваемые в Чиланзарском районе, внутри мягкой игрушки (медведя) было обнаружено 450 граммов гашиша и 100 граммов мефедрона. Также были конфискованы 1 000 зип-пакетов, электронные весы и предметы, предназначенные для фасовки наркотиков.

Оперативные мероприятия были продолжены в Кибрайском и Мирзо-Улугбекском районах. В Кибрае в автомобиле лица, подозреваемого в совершении «закладок», был найден гашиш. В Мирзо-Улугбекском районе по адресу, связанному с лицами, подозреваемыми в торговле наркотиками через интернет, было изъято 2 килограмма экстракта опия и 40 граммов гашиша.

По данным Министерства внутренних дел, в ходе оперативных мероприятий, проведенных в Ташкенте и Ташкентской области, всего было изъято 550 граммов гашиша, 100 граммов мефедрона и 2 килограмма экстракта опия. По оценкам ведомств, это количество эквивалентно 26 300 разовым дозам потребления.

По выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

ГУВД Ташкентанаркоторговлязакладканаркомания
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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