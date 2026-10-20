В Кибрае задержан мужчина, хранивший 7 кг марихуаны и оружие (видео)

·28·Общество
В Кибрае задержан мужчина, хранивший 7 кг марихуаны и оружие (видео)

В Ташкентской области проведено очередное жесткое оперативное мероприятие по борьбе с незаконным оборотом и распространением наркотических средств.

В результате специальной операции, проведенной сотрудниками управления Службы государственной безопасности (СГБ) по городу Ташкенту и Главного управления внутренних дел столицы, были выявлены крупные партии наркотиков и оружия, хранившиеся скрытным образом.

Незаконная деятельность под маской сельского хозяйства

На основе информации, полученной оперативными сотрудниками, территория в Кибрайском районе была взята под полный контроль:

  • Личность подозреваемого: В поле зрения попал проживающий в Кибрайском районе гражданин 1986 года рождения, ранее судимый, выступавший в роли незаконного хранителя;

  • Осмотренное место: Проверен земельный участок, выделенный подозреваемому в долгосрочную аренду для сельскохозяйственной деятельности;

  • Специальный склад: В ходе проверки в присутствии понятых были тщательно осмотрены два грузовых контейнера, расположенных на окраине данного полевого участка.

Изъятые вещественные доказательства: 7 кг наркотиков и патроны

Из контейнеров были извлечены и оформлены незаконно спрятанные опасные вещества и снаряжение:

  • 7 кг сухой марихуаны: Внутри контейнеров обнаружено в общей сложности 7 килограммов наркотического средства «марихуана», хранившегося в сухом виде с целью продажи или распространения;

  • Оружие и боеприпасы: Также в ходе проверки в качестве вещественных доказательств были изъяты одна пневматическая винтовка марки «ИЖ-38» и 3 боевых патрона калибра 12 мм.

По данному факту в настоящее время правоохранительными органами ведутся доследственные проверочные мероприятия и обеспечивается дача правовой оценки.

Служба государственной безопасностиТашкентская областьмарихуанаКибрайский район
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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