За звонками «Вы победитель!» скрывалось мошенничество на 300 млн сумов

·37·Общество
За звонками «Вы победитель!» скрывалось мошенничество на 300 млн сумов

В Ташкенте пресечена деятельность незаконного колл-центра, который обманывал граждан посредством фальшивых акций и присваивал их кредитные и микрозаймовые средства. Преступная группа нанесла более чем 110 гражданам ущерб на сумму свыше 300 миллионов сумов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что житель Ферганской области 2005 года рождения и его сообщники звонили гражданам и убеждали их в том, что они стали победителями акции в торговом приложении.

Для получения подарка от граждан требовалось перевести оформленные на их имя кредитные или микрозаймовые средства на расчетный счет предпринимателей. Взамен обещали доставить бытовую технику.

Члены группы зарегистрировались на торговой платформе в качестве поставщиков продукции. А тем покупателям, которые требовали возврата денег или доставки заказа, отправляли дешевые, некачественные товары либо товары, не соответствующие заказу.

Таким образом, отвлекая внимание пострадавших, они присваивали кредитные и микрозаймовые лимиты. После перевода денег связь с ними в большинстве случаев прерывалась.

Выяснилось, что в незаконном колл-центре в Шайхантахурском районе работали 5 операторов. Они звонили сотням граждан от имени фальшивых интернет-магазинов. В ходе оперативного мероприятия в качестве вещественных доказательств были оформлены 10 компьютерных комплектов, 8 мобильных телефонов, 150 листов документов с персональными данными граждан и лимитами в приложениях рассрочки, а также 2 тетради.

Ранее в Ташкенте также была задержана киберпреступная группа во главе с иностранным гражданином, состоявшая из сотен парней и девушек.

ТашкентФерганская областьнезаконный колл-центрфальшивые акции
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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