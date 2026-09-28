Спецоперация СГБ в Фергане и Намангане: пресечен оборот 2,6 кг гашиша

В Ферганской долине были проведены масштабные оперативные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и трансграничной контрабандой. В результате трех последовательных спецопераций, проведенных управлениями Службы государственной безопасности по Ферганской и Наманганской областям совместно с органами внутренних дел и таможни, было предотвращено попадание на черный рынок более 2,6 кг гашиша. В ходе операций на посту ДПС был задержан автомобиль Кобалт с тайником в багажнике, в Чустском районе в машине «ВАЗ-2103» обнаружена крупная партия наркотиков, а в подвале дома в Намангане раскрыта преступная сеть с оборотом в тысячи долларов. Все участники преступной группы задержаны, ведутся следственные действия.

«Барьер на посту ДПС, склад в подвале и сделка на 5 тысяч долларов»: 5 ключевых точек операции

Важнейшие официальные данные о специальных мероприятиях, проведенных СГБ, МВД и таможенными органами:

Всего изъято 2,6 кг гашиша: В ходе трех оперативных этапов по всей долине из оборота изъята крупная партия наркотиков;

Остановка Кобалт на посту «Пап»: В багажнике автомобиля Кобалт, следовавшего по маршруту «Фергана – Ташкент» под управлением жителя Чирчика 1995 года рождения, найдено 1 кг наркотического средства;

Рейд в Чусте и ранее судимый фигурант: В салоне автомобиля «ВАЗ-2103», принадлежащего ранее судимому жителю Янги Наманганского района 1987 года рождения, обнаружено 995 граммов вещества;

Подвал дома и задержание продавца: В подвале дома в Намангане найдено 648 граммов вещества, оперативно задержан сообщник, продавший его за 5 000 долларов США;

Уголовные дела и меры пресечения: По всем фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям, к подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативные рейды по долине: регионы, транспорт и показатели изъятий

Классификация преступных эпизодов, выявленных СГБ и партнерскими ведомствами:

Этапы оперативных мероприятий Регион и адрес Подозреваемые и транспорт Изъятое вещество и улики 1-й этап: Контроль на трассе Папский район, пост ДПС «Наманган» Житель г. Чирчик (1995 г.р.), автомобиль Кобалт 1 кг гашиша (из багажника авто) 2-й этап: Спецрейд в Чусте Территория Чустского района Житель Янги Наманганского района, ранее судим (1987 г.р.), «ВАЗ-2103» 995 г гашиша (из салона авто) 3-й этап: Дом и поставщик г. Наманган и Янги Наманганский район Покупатель (1975 г.р.) и сообщник-продавец (1972 г.р.) 648 г гашиша (из подвала), улика сделки на 5 000 долларов Общий показатель Ферганская и Наманганская области 4 правонарушителя задержаны в процессуальном порядке Изъято 2 кг 643 г гашиша

Правопорядок и экспертиза безопасности: почему усиливается контроль в направлении долины?

Выводы криминологов, ветеранов оперативных служб и аналитиков безопасности:

«Тактика разрыва транзитных цепочек»: Трасса «Фергана – Ташкент» и горные перевалы являются основными путями доставки наркотиков в столицу; бдительность СГБ и МВД на приграничных и перевалочных постах пресекает такие логистические сети на корню;

Риск рецидивной преступности: Тот факт, что задержанный в Чусте ранее был судим, показывает, что организаторы наркобизнеса пытаются вовлекать в преступления лиц, уже отбывших наказание; это требует усиления административного и пробационного контроля за данной категорией лиц;

Ликвидация местных подпольных сетей: Оперативное раскрытие цепочки от подвала в Намангане до поставщика подтверждает эффективность стратегии правоохранительных органов, направленной на поимку не только мелких потребителей, но и основных дельцов, получающих сверхприбыль от этой торговли.

Как вы считаете, нужно ли ужесточать меры наказания для лиц, занимающихся контрабандой и торговлей наркотиками? Какова роль общественного контроля в своевременном выявлении таких угроз в махаллях и домах? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим материалом о безопасности общества со всеми соотечественниками!