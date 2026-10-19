Права сотрудников восстановлены

Управлением Бюро принудительного исполнения Навоийской области и его территориальными отделами осуществляются последовательные меры по защите трудовых прав граждан, восстановлению на работе незаконно уволенных сотрудников, а также обеспечению исполнения судебных документов о взыскании невыплаченной заработной платы.

За истекший период текущего года в территориальные отделы Бюро поступили судебные решения в отношении 25 граждан, связанных с восстановлением на работе, из которых 21 человек был восстановлен на своем рабочем месте.

В частности, в Хатырчинском районе было обеспечено восстановление взыскателя К.С. на должность патронажной медсестры 12-й семейной поликлиники Хатырчинского района. Кроме того, в результате исполнительных действий, проведенных по 50 исполнительным документам на сумму 1,8 млрд сумов, связанным с взысканием заработной платы, по 39 исполнительным документам на сумму 1,4 млрд сумов были приняты окончательные решения, а фактически взыскана задолженность по зарплате в размере 1,1 млрд сумов.

В частности, в Тамдынском районе в сентябре текущего года в пользу гражданина Б. Ж. была взыскана задолженность по заработной плате в размере 119,4 млн сумов, подлежащая выплате со стороны Тамдынского районного отдела санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, и исполнение судебного решения было обеспечено на практике.

Работа по обеспечению трудовых прав граждан, своевременному и полному исполнению судебных документов продолжается.