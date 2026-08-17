Председатель Томдинского районного суда Азиза Мирзаева погибла в ДТП

·27·Общество
Председатель Томдинского районного суда Азиза Мирзаева погибла в ДТП

Председатель Томдинского районного суда по уголовным делам Навоийской области Азиза Мирзаева погибла в дорожно-транспортном происшествии. Трагедия произошла 15 августа на автомобильной дороге «Zarafshon–Tomdi». Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

По предварительным данным, Азиза Мирзаева направлялась на автомобиле Cobalt с места работы в городе Zarafshon в сторону Томдинского района. На дороге автомобиль потерял управление, съехал с проезжей части и перевернулся.

Председатель суда, получившая тяжёлые травмы, скончалась на месте происшествия. По предварительной версии, одной из причин аварии могло стать превышение скорости.

Yo‘l chetida tomi va old oynasi pachoqlangan oq rangli Chevrolet Cobalt avtomobili turibdi.

Вместе с тем в социальных сетях распространилась информация о том, что 15 августа для судебной системы было проведено совещание, на котором председателям судов поручили принять участие дистанционно. Правозащитник Abdurahmon Tashanov также обратил внимание на этот факт на своей странице.

Верховный суд опроверг эту информацию. По данным пресс-службы суда, 15 августа Верховный суд не назначал и не проводил никаких совещаний. Кроме того, председателям судов не давалось поручение явиться в выходной день на рабочее место.

Верховный суд подчеркнул, что правовая оценка причин происшествия и других обстоятельств будет дана только уполномоченными органами по итогам проверки. В связи с этим призываем воздержаться от распространения в качестве подтверждённых фактов предположений о том, куда и с какой целью направлялась погибшая, а также о причинах ДТП.

В настоящее время проверка по факту происшествия продолжается. Точные причины ДТП станут известны после заключения уполномоченных органов.

Азиза МирзаеваТамдыНавоиЗарафшанCobalt
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