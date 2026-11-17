В городе Шахрисабз Кашкадарьинской области в отношении женщины, занимавшейся попрошайничеством, было применено административное взыскание. Собранные ею 8 тысяч сумов были конфискованы в доход государства.

Как стало известно, 5 ноября 2026 года женщина была выявлена сотрудниками органов внутренних дел в подземном переходе, где она просила деньги у прохожих.

В ходе проверки изъятые у нее 8 тысяч сумов, собранные путем попрошайничества, были приобщены к делу в качестве вещественного доказательства.

По данному факту было вынесено судебное решение, гражданка признана виновной по статье 188³ Кодекса об административной ответственности. Ей назначен штраф в размере 440 тысяч сумов. Также 8 тысяч сумов, собранные путем попрошайничества, были конфискованы в доход государства.