В Ташкенте парковка автомобилей в неположенных местах или нарушение правил остановки влекут за собой серьезные финансовые последствия. Если ваш автомобиль был увезен эвакуатором, общая сумма расходов будет состоять из штрафа за правонарушение, а также оплаты услуг эвакуации и штрафстоянки.

Учитывая, что с 1 сентября 2026 года базовая расчетная величина (БРВ) установлена в размере 440 000 сумов, рассчитаем общую сумму платежей.

1. Штраф за правонарушение

За нарушение правил остановки или стоянки (статья 128-6 Кодекса об административной ответственности) установлен следующий штраф:

Основной штраф: в размере 2 БРВ — 880 000 сумов .

Оплата со скидкой: Своевременная оплата штрафа позволяет существенно сэкономить: При оплате в течение 15 дней со дня вынесения постановления — скидка 50%, итого 440 000 сумов . При оплате в течение 30 дней — скидка 30%, итого 616 000 сумов .



2. Тарифы на эвакуацию и штрафстоянку

Решением хокима города Ташкента утверждены максимальные (предельные) тарифы на услуги эвакуации и хранение на штрафстоянке:

Услуги эвакуации: до 20% от БРВ за каждый пройденный километр — до 88 000 сумов . При этом установлено, что общая стоимость транспортировки не должна превышать 4 БРВ, то есть 1 760 000 сумов .

Хранение на штрафстоянке: до 20% от БРВ за каждые сутки — до 88 000 сумов.

Пример расчета: Представьте, что ваш автомобиль был увезен на штрафстоянку, расположенную в 3 км, и простоял там 1 сутки. В этом случае общая стоимость эвакуации и хранения составит:

Эвакуация: 3 км × 88 000 сумов = 264 000 сумов.

Хранение: 1 сутки × 88 000 сумов = 88 000 сумов.

Итого дополнительные расходы: 352 000 сумов.

Если прибавить к этому штраф за правонарушение (при оплате в течение 15 дней — 440 000 сумов), общие расходы составят около 792 000 сумов.

Вид расхода Детали и цены Штраф за парковку (128-6) 880 000 сумов (440 000 сумов в течение 15 дней) Услуги эвакуации (в зависимости от расстояния) до 88 000 сумов (за один км) Хранение на штрафстоянке (за сутки) до 88 000 сумов

Важное нововведение (с 24 декабря 2026 года)

Согласно постановлению Кабинета Министров № 508, с 24 декабря 2026 года в Ташкенте процесс эвакуации полностью переводится в единую электронную систему. Для водителей это означает ряд изменений:

Прекращение процесса: Если водитель успел подойти до начала погрузки автомобиля на эвакуатор и устранил нарушение (например, самостоятельно убрал машину), автомобиль не будет увезен. В таком случае водителю будет выписан только штраф за неправильную парковку. Однако, если процесс погрузки на эвакуатор уже начался, остановить его будет невозможно. Возврат автомобиля: Чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, необходимо сначала полностью устранить правонарушение (то есть оплатить штраф и все услуги). После этого, на основании разрешения с QR-кодом, выданного через электронную систему, можно будет забрать машину со стоянки.

Как вы считаете, являются ли эти финансовые меры наказания, доходящие до 700-800 тысяч сумов, достаточно эффективными, чтобы отучить водителей парковаться в неположенных местах? Оставляйте свое мнение в комментариях!